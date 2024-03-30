綠黨全台僅存議員 竹科工程師出身劉崇顯宣布退黨

聯合報／ 記者張裕珍／新竹即時報導
新竹市議員劉崇顯。圖／劉崇顯提供
新竹市議員劉崇顯。圖／劉崇顯提供

台灣綠黨在全台僅剩一名議員新竹市議員劉崇顯，劉昨晚於臉書發文指出，台灣綠黨於2024年大選可惜未能取得良好結果，這個階段性的生涯目標自己也已盡力拚過，中執委決策圈因應總辭並於上周完成改選，他宣布即日起離開台灣綠黨，並繼續從地方出發往台灣的民主路上努力。

綠黨為小黨，近年參選公職情形每況愈下，在2018年地方選舉，全台僅劉崇顯連任新竹市議員成功；2024年大選，綠黨推出8名不分區立委候選人，但最後政黨票獲11萬7298票（0.8514%），未能在國會取得席次，也沒有政黨補助款。

34歲的劉崇顯曾是聯電工程師，2014年以竹科工程師背景首度投入新竹市東區議員選舉成功當選，2018年再度獲綠黨提名參選如願連任。近年開始在議題上與民進黨竹市議員多所合作，2024年大選也力挺民進黨的總統、立委候選人積極輔選，如今宣布退出綠黨，未來是否轉入民進黨值得觀察。

劉崇顯昨晚宣布退黨，並在臉書分享心情，表示素人參政是一個艱辛的旅程，要在非主流政黨中實踐這個理想，難度無非是提升至另一個境界，很榮幸有機會能在台灣綠黨走過這一條路，對於他看待公共事務的視野以及人生體悟都有許多幫助，即使很可惜沒達成目標，也沒有遺憾了。

劉崇顯說，謝謝有各位綠黨夥伴，才讓他有這樣不凡的人生經歷，未來在各自選擇的道路上，相信彼此依舊會以各種方式、在各種角落持續堅持著信念與初衷，讓台灣繼續向前行。

新竹 綠黨 議員

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