竹北治安死角 縣福園造景將剷除

新竹縣竹北市的縣福園現有30年歷史的假山、涼亭等江南庭園造景，但因為遮蔽物多，變成毒犯聚集地，地方認為治安堪慮，民代也建議改造；竹北市公所表示，將投入1200萬元剷平假山跟涼亭，未來也會研擬加裝監視器，保障民眾安全。

據查，縣福園占地1千坪，是竹北市頗具規模的公園，園內有江南風格的涼亭及假山，但就是因為有這些屏障遮蔽，夜裡常有不明人士聚集徘徊，甚至曾有民眾在此發現針頭，疑似毒癮者隨意棄置。當地里長彭垣均指出，雖然公共設施沒被破壞，但民眾看到夜晚有人在公園暗處逗留，仍不免感到害怕。

竹北市民代表游雅婷曾親自走訪入夜後的縣福園，發現確實有人躲在暗處打量她，讓身為女性的她感到十分不安全；竹北市民代表張美珠表示，從公園啟用之初就令附近居民感到不是很舒服，早期公園還有圍牆圍繞，更有治安疑慮，希望公園改建會增加照明，整體環境更加光亮，民眾才敢到公園遊玩。

竹北市公所表示，預計將投入1200萬元經費剷平公園內假山造景及涼亭等設施，同時也會增加照明設備，改善入夜後公園內昏暗視線。另外，公所也會請警方設巡邏箱加強巡邏，未來還會研擬設置監視器，再進一步與居民討論，將公園內的溜冰場改建為里民活動中心。