大新竹輕軌 整合可行性報告

行政院公布將大新竹輕軌納入「桃竹苗大矽谷計畫」後，交通部鐵道局隨即邀集新竹市政府、新竹縣政府共商「新竹縣市輕軌計畫整合」議題。新竹市政府昨天表示，會議確認大新竹輕軌可行性研究報告執行方向，市府主動請纓擔任主政單位，將整合新竹縣、市輕軌可行性研究報告，預計明年2025年1月提報交通部審查。

新竹市長高虹安表示，市府團隊日前北上拜會行政院副院長鄭文燦，鄭副院長責請交通部鐵道局整合新竹縣、市輕軌路網，以提高大新竹輕軌計畫自償率及財務可行性、共用機廠等，市府也感謝鄭副院長承諾由交通部研議以專案補助提高補助額度，協助地方推動軌道建設。

目前新竹縣市針對輕軌計畫各自著手可行性研究報告，但新竹市府在會中主動表達擔任竹市輕軌紅線、竹縣輕軌藍線優先路網可行性研究報告整合的主政單位。

竹市府指出，交通部鐵道局允諾將協助新竹縣市爭取可行性研究報告整合規畫所需經費，並在規畫階段由2縣市邀請交通部鐵道局出席相關工作會議，預計明年第1季完成大新竹輕軌計畫可行性研究報告，並提送交通部審查。