下周清明連假 桃機提醒旅客提早3小時報到

清明節連續假期即將到來，桃園機場公司今天表示，疏運時間自4月3日（星期三）至4月8日（星期一）、共計6天，總運量74.9萬人次，機場公司建議旅客提早3小時到機場。

機場公司表示，今年清明節連續假期不少民眾計畫出國旅遊，出入境高峰預估會落在4月4日（星期四）及4月7日(星期日)假期最後一天，單日旅客量上看13萬人次。

此外，機場公司提醒旅客提早3小時抵達機場，出發前亦可先向航空公司確認班機狀態：

第一航廈出發尖峰時段（以航班起降時間為準）為7時至9時、13時至15時及18時至19時。

第二航廈出境尖峰時段（以航班起降時間為準）為6時至10時、15時至17時及22時至23時。

桃園機場公司已於3月28日14時邀集航空公司、地勤公司、CIQS（海關、證照查驗、檢疫、安全檢查）、聯外交通及商業廠商等單位，共同研議疏運計畫，檢視所有單位因應措施，除在疏運期間增派人力、因應人流加強引導、提升安檢查驗服務能量及餐飲供應，並視每日航班運量滾動調整。

機場公司提醒旅客掌握技巧，出國前確認護照效期為6個月以上，抵達國家是否需要簽證；過安檢線前預先脫掉外套、帽子、皮帶並將身上零錢等金屬物品取出放置於隨身行李。

確保旅途平安順遂，加速通關減少複檢，機場公司盤點旅客常見5種危安物品，將其分為三大類：

（一）禁止託運，僅能隨身攜帶上機：行動電源、傳統打火機（限一個）。

（二）禁止攜帶上機，僅限託運：刀剪工具類，如剪刀、美工刀及瑞士刀等及高壓噴罐類，如防狼噴霧等。

（三）禁止託運也禁止攜帶上機：含有鉛酸電池的手持式電風扇。

因應旅運需求，機場公司已與業者協調，並視人潮狀況彈性調整班次頻率：

1、客運巴士國光1860【往台中】，4月3日加開1班（14：20）、4月7日加開2班（13：20、14：20）。

2、統聯1623【往台中】，4月3日至4月7日13：00-00：00時段，由原本1小時1班調整為半小時1班。