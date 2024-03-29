擺脫行人地獄！桃園減速平台再進化 強迫駕駛慢一點

為提升無號誌化路口行人安全，桃園市交通局於桃園區桃園國中旁設置組合式「行穿線減速平台」，利用平台設計及成型反光標線，強化行穿線可視性及辨識度，降低車速保障行人安全。

桃園市政府交通局長張新福今天接受媒體聯訪表示，無號誌化路口行車未禮讓、車速過快是改善重點之一，市府除與各區公所合作進行「無號誌化路口幹支道區分計畫」，先前於中壢區試辦一處「組合式減速平台」，設置後成效良好，平均降速可達兩成。

張新福指出，這次市府將減速平台應用在行穿線上，選擇桃園區桃園國中旁學童上下學必經的中福街與忠二路2巷交叉路口作為試辦地點。

張新福說，利用平台設計迫使駕駛難以高速穿越，反光成型標線也可提高駕駛警覺性，強化行人通行安全，且由於平台具些微高度，利用此設計與既有人行道齊平，免除斜坡道設置，讓行人可以無礙穿越路口。

交通局指出，由於減速平台施工便捷且具靈活性，設置組合式減速平台後陸續接獲其他縣市交通單位來電或參訪了解設置規範，市府希望透過分享執行經驗，打造友善共好的人本通行空間。