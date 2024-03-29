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救老翁一命 義消青年將出國攻讀緊急救護學系

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
中原大學緊急醫療救護社成員賴群詠樂於助人且持續精進救護專業，是熱血有為青年。圖／中原大學提供
中原大學緊急醫療救護社成員賴群詠樂於助人且持續精進救護專業，是熱血有為青年。圖／中原大學提供

桃園中原大學化學系4年級賴群詠，高二時取得初級救護技術員證照，至中原後參加緊急醫療救護社，大二考取中級技術員證照，大三加入平鎮救護義消分隊，今年1月底在一次緊急救護OHCA案件中救護協勤，成功幫助1名心肌梗塞病患於現場恢復自主循環呼吸，至今服務時數已累積超過1000個小時，今年大學畢業後，他計畫出國就讀緊急救護學系，繼續精進救護知識及技能。

今年1月60歲的陳姓男子到院前心肺功能停止，賴群詠與2名救護員前往現場，評估後持續給予壓胸電擊及袋瓣罩甦醒球給氧，一路急救到醫院後，最終患者恢復生命徵象，順利康復出院，預計4月初再到醫院回診並前往分隊致謝。

賴群詠表示，國高中時期參加童軍團，體認到急救可以幫助人，在高二時取得初級救護技術員證照，大學加入急救社，在大二考取中級技術員證照，大三再加入平鎮救護義消，至復旦分隊協助救護勤務，至今服務時數已累積超過1000個小時，更曾參與11次的OHCA案件。

賴說，在參與救護過程中獲得成就感和責任感，並深刻體會到生命的珍貴和團隊合作的重要性，每一次的救援都是對生命的尊重，所以必須不斷提升自己的專業技能。消防第4大隊復旦分隊長姜驎容也肯定，賴群詠對救護這份使命的專注堅持與努力不懈，是少見的熱血青年。

賴群詠說，在化學系所學對救護有幫助，救護車上許多監測儀器都與化學有關，使他能夠更快速熟悉這些器材，在救護現場正確地使用和解讀監測儀器的數據，給予個案適當的處置。今年大學畢業後，計畫出國就讀緊急救護學系，繼續精進救護知識及技能。

中原大學緊急醫療救護社指導老師暨學務處衛保組長林蕙怡表示，賴群詠常在社團課程中指導學弟妹，傳遞正確急救知識和技能，並主動交流救護現場緊急處置的寶貴經驗。

林蕙怡指出，中原大學雖然沒有醫護、運動相關科系，但自2021年起開設救護技術員專班課程，每學年度平均培訓25位學生考取救護員證照。緊急醫療救護社目前有98位社員，平均每年約有30位同學加入，在學校各大活動中提供救護服務。

中原大學緊急醫療救護社成員賴群詠（左3）樂於助人且持續精進救護專業，是熱血有為青年。圖／中原大學提供
中原大學緊急醫療救護社成員賴群詠（左3）樂於助人且持續精進救護專業，是熱血有為青年。圖／中原大學提供
身為中原大學急救社的一員，賴群詠（左1）特別感謝社團歷練，讓他更加體會助人的價值與意義。圖／中原大學提供
身為中原大學急救社的一員，賴群詠（左1）特別感謝社團歷練，讓他更加體會助人的價值與意義。圖／中原大學提供
中原大學化學系學生賴群詠於消防局復旦分隊擔任救護協勤，成功救援OHCA病患。圖／中原大學提供
中原大學化學系學生賴群詠於消防局復旦分隊擔任救護協勤，成功救援OHCA病患。圖／中原大學提供

中原大學

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