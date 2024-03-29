幾代人的共同記憶 頭份「四月八」好客節將登場

苗栗縣頭份市迎接今年「四月八」靚燈好客節，除安排市集和藝文表演，還有許多活動邀市民同樂，一起感受四月八的熱鬧氛圍。

市公所指出，農曆四月八是頭份年度重大節慶，承載頭份幾代人的回憶；早期農業社會，頭份永貞宮媽祖出巡遶境，各方陣頭、香燈腳聚集，加上地方仕紳的花燈對抗賽，市區街頭熱鬧滾滾，家家戶戶都會準備美味佳餚宴請親友，成為頭份人的珍貴回憶。

頭份市長羅雪珠上午為四月八系列活動宣傳，公布各項特色節目規畫。今年將持續辦校園青年文化爐主，安排「創意供桌迎媽祖」比賽，報名即日起至4月10日下午5點，5月15日上午9點在市公所旁評選。

市公所表示，花燈是四月八不可缺少的重點，市公所將在上公園設置地景燈樓，此外將邀國小、國中學生發揮創意彩繪花燈，在上公園與地景燈樓一同展出；創意彩繪花燈比賽限額200名，不另以年齡分組。

報名自3月28日起至額滿為止，統一網路報名，4月8、9日在市公所上班時間可至客家文化課領取燈籠，完成彩繪拍照及繳回燈籠就可獲100元商品卡。比賽採網路人氣按讚投票，5月17日下午5點截止，按讚數最高的前10名再送電子商品卡1000元。

今年首度辦「頭份慶廚藝」 炒米粉大賽，頭份米粉街聞名全台，加上頭份農會鼓勵種植黑豆生產頭份黑豆醬油，結合2項在地特產，希望讓頭份美味飄香各處，報名參加都有1萬元食材費，冠軍獎金5萬元，報名者必須具備丙級或乙級廚師執照，網路報名時間即日起至5月3日下午5點或額滿為止。

音樂晚會排定5月11日晚間6點在市公所廣場推出，邀金曲歌后艾怡良、客家甜姐兒陳明珠、文青樂團理想混蛋、復古樂團冰球樂團、大勢男團VERA、話題女團薄荷水晶等知名表演團隊到頭份四月八開唱。