329高虹安宣布15項青年亮點政策 將辦新竹國際動漫節

今天是3月29日青年節，新竹市政府舉行113年「安居竹夢、青young未來」青年政策記者會，市長高虹安公布今年市府全新3大主軸、15項青年亮點政策，包含推出青年國際交流計畫、設置青創孵化基地、竹竹苗跨域青年委員交流與青年徵曲等活動，也宣布今年將舉辦新竹國際動漫節，多面向打造青年活力城市。

高虹安表示，竹市擁有新竹科學園區高科技產業聚落，以及清華大學、陽明交通大學等5所大學，吸引許多青年、年輕家庭在此定居，竹市總人口數約45萬6690人，16至40歲設籍竹市青年約16萬6389人，占全市人口數36%；除了青年比例高，竹市平均年齡40.33歲更是全台第二年輕的城市。

今天記者會安排青年朋友們設攤大秀技藝，在329這天一同歡慶屬於青年的節日。高虹安表示，市府自去年起推動青年政策成果豐碩，今年更以「友善青年」、「創意青年」、「國際青年」3大主軸，推出15項青年亮點政策及活動，希望涵蓋各層面滿足青年需求。

新竹市政府指出，青年亮點政策多元，在友善青年部分，市府增加官網「青年事務專區」統籌建置竹市青年相關議題及業務，方便青年朋友更有效率查詢市府資訊及青年資源；並補助青年學生社團辦理多元發展課程與活動，補助經費150萬元，每案最多補助2萬元。

此外，針對青年借用公有場地辦理青年活動，市府提供一站式服務，由勞工處協助申請場地租金減免；更鼓勵青年投入社區規畫，由青年提案酌予加分及增給補助經費，補助最高50萬元；更辦理竹竹苗跨域青年委員交流培養領導技能，讓竹市青年觀點與思維從地方提升到區域治理。

在創意青年部分，竹市府規畫於學租大樓7、8樓成立青創孵化基地，提供青年專屬多元使用空間，協助就業及創業前準備；另於東門市場3樓建構竹市新創加速基地，今年編列1000萬元進行空間改造，提供青創業者優質環境，預計於年底完工；市府也持續辦理創新創業系列課程，協助青年於舊城商圈創業開店及推動舊城商圈店家轉型。

此外，還有青年徵曲活動，徵選專屬於竹市青年朋友的形象歌曲，以及辦理青年圍籬美學競圖活動，勝選作品將有機會成為竹市建築工程施工圍籬樣板，2項競賽總獎金高達60萬元；今年市府將首度舉辦2024新竹國際動漫祭，為期2天的盛大慶典，以「青年、家庭、親子」為客群，打造台灣首個跨越室內、外場域的新型態動漫季。

針對國際青年面向，竹市府將辦理青年國際交流計畫，鼓勵青年參與國際事務，規畫帶領16至20歲學生參訪日本、新加坡或越南等地；並舉辦青年Model APEC會議，藉由模擬亞太經濟合作組織運作，了解國際貿易、經濟合作和區域議題，以及辦理國際教育「外交小尖兵美國團」，與姊妹市庫柏蒂諾市Cupertino City交換學生互訪活動；市府也將和全球最大新創加速器「Plug and Play 」展開更多新創產業資訊交流及加速器平台介接。

勞工處長林昱志表示，市府去年推動青年政策成果相當豐碩，包含擴大青年公共參與、改制青年事務委員會、擴增青年委員人數及比例、放寬年齡限制，並辦理公共議題走讀、公民培力工作坊、公共參與研習營及跨縣市青諮交流等，累計逾360人參加。更首創「AI與應用電子班」職業訓練班、「新世代青年創新論壇」、「創客講學堂」直播課程等活動，逾千人受益。