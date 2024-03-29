清明節4天連假 新竹市垃圾清運資訊看這裡

下周將迎來清明節4天連續假期（4月4日至7日）新竹市環保局今天指出，為服務民眾，除了4月7日採假日定線定時定點清運外，其餘皆維持正常垃圾清運，歡迎民眾多加利用。市長高虹安並提醒民眾無論參拜先祖還是全家春遊，記得隨手帶走垃圾，共同維護家園的整潔。

新竹市環保局說明，4天連假期間，垃圾清運時間分別為4月4日（周四）清明節正常清運垃圾；4月5日（周五）正常清運垃圾；4月6日（周六）正常清運垃圾；4月7日（周日）採假日定線定時定點清運。

環保局長江盛任提醒，正逢清明節，請民眾不要任意棄置清明祭祖後香、燭、金紙等物品，務必要確認無火苗後，將垃圾分為「一般垃圾、資源物、廚餘」三大類，打包妥當，再交由垃圾車與資源回收車清運。

市長高虹安也說，市府施政重視環保，但良好的市容環境，需要市民朋友共同努力，提醒民眾切勿隨意棄置垃圾造成環境髒亂，攜手打造幸福友善、清新整潔的市容，用行動來實踐淨零綠生活，落實聯合國永續發展目標SDG11永續城市。

有關垃圾車動態，市府環保局指出，請多加利用「新竹市清運車便民查詢網」https://7966.hccg.gov.tw，隨時掌握垃圾車所在位置，減少在外等候時間。詳情可撥打1999或洽詢環保局清潔科03-5388406分機9。