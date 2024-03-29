航空城安置宅抽籤 拆遷戶有怨言

桃園航空城拆遷戶安置住宅昨天先由「蛋白區」331戶抽籤決定選屋的號次。但有拆遷戶反映，原本住的是大坪數，卻不能優先選擇大坪數的安置住宅，依抽籤號次「越後面能選擇的房型越少」。市府地政局說明，抽籤是沿用過去的慣例，以電腦與人工方式抽籤，預計5、6月可依號次選屋。

桃市府地政局昨天在航空城聯合服務中心辦理拆遷戶抽選屋號次，會場坐滿第一階段的拆遷戶聽取市府說明，場外則引來不少房仲發傳單，並打探有沒有拆遷戶要賣安置住宅。因為航空城的安置住宅沒有移轉年限，拆遷戶透露，有房仲業收購安置住宅的權利金已經喊到100萬至120萬元。

昨天抽選屋號次現場，有拆遷戶認為政府宣導不足，包括提高補償、安置住宅每坪降3萬元等新措施都是看新聞才知道，也有拆遷戶反映選屋方式「碰運氣」，如果抽到的選屋號次越後面，代表能夠挑選的房型越少，大小坪數仍是未知，感覺不踏實。

地政局、住宅發展處表示，抽籤方法是地政局過去一直採用的方法，第一階段拆遷戶有331戶，上午先由電腦分出6組不同的排序，再用6顆小球標示1至6號為各組代表號，以人工方式抽出1球，就是331人下午1點起抽5、6月選屋的號次。

今天將輪到蛋白區第二階段的拆遷戶抽選屋號次籤，蛋黃區為4月1、2日。地政局指出，航空城安置住宅共興建1925戶，蛋白區第一階拆遷戶有331戶、第二階段152戶；蛋黃區一階411戶、二階196戶，蛋白、蛋黃區的拆遷戶只能選該區的安置住宅，但是不限房型。

住宅發展處與負責安置住宅導覽、解說的專案公司表示，拆遷戶可以查閱安置住宅配售手冊，裡面有20多坪至50多坪不同房型未降價前的總價，只要把每坪減3萬元，就可以估算出政府降價後的每戶總售價。

地政局說明，新加碼的補償措施都會列名冊排訂期程發放。