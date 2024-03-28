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桃園瑞興濕地日處理萬噸汙水 串起大漢溪146公頃美景

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
瑞興人工濕地每天可以處理一萬噸生活汙水。圖／桃園市水務局提供
瑞興人工濕地每天可以處理一萬噸生活汙水。圖／桃園市水務局提供

桃園市政府水務局為改善大漢溪中庄調整池，及鳶山堰的自來水原水水質，辦理大漢溪上游埔頂排水水環境改善計畫，中庄攔河堰旁興建一座每日處理1萬噸生活汙水的瑞興濕地，全場域包含7個生態池塘，蓄水容量約4.4萬噸，透過人工濕地淨化，生活汙水汙染削減量每日約162公斤。

人工濕地工程強調透過生態保育與棲地營造的工程手法，在21公頃的工程範圍內創造出5.5公頃的水域與15.5公頃的水岸濕地公園，為一兼具水質淨化、節能減碳、生態綠化以及棲地保育的多功能環境教育場址。

為配合瑞興濕地正式開放，桃園市政府水務局連日邀請大溪區的小學舉辦「瑞興濕地精彩生態-環境教育導覽及繪畫」，由專業解說員帶小朋友深入了解公園內豐富的生態系統，從昆蟲、鳥類到植物，一一為小朋友們介紹，讓大家對溼地生態保育有更深入的認識與了解。除了生態導覽，還有繪畫。學生們在導覽後，紛紛拿起畫筆，將對大自然的感受和想像化為色彩斑斕的畫作。有的學生以自己獨特的視角描繪公園景物，以及對生態環境保護的理解和想法。透過繪畫，學生們不僅展現了豐富的創意和想像力，更深入思考了生態環境保護的重要性，表達了對大自然的愛與尊重。

水務局表示，瑞興濕地除具備水質淨化的核心功能，也有大漢溪整體景觀上承先啟後的功能，配合市政府接續推動「大龍門觀光廊帶計畫」，透過中庄吊橋串聯左岸的大嵙崁人工濕地、瑞興人工濕地、中庄調整池、大嵙崁親水園區，以及右岸月眉人工濕地、山豬湖生態園區、大嵙崁地質公園將形成146公頃的河岸藍綠交織帶，為大漢溪最大的水岸綠廊，作為民眾休閒遊憩及環境教育的最佳場域。

水務局安排大溪區的小學到瑞興人工濕地寫生。圖／桃園市水務局提供
水務局安排大溪區的小學到瑞興人工濕地寫生。圖／桃園市水務局提供
瑞興人工濕地啟用後，可以串聯大漢溪流域146公頃的濕地景觀。圖／桃園市水務局提供
瑞興人工濕地啟用後，可以串聯大漢溪流域146公頃的濕地景觀。圖／桃園市水務局提供

人工濕地 桃園 水質

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