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婦幼節前夕抽查 桃園市售玩具不合格率高達3成2

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導
桃園市消保官抽查轄內市售玩具，不合格率高達3成2，多是商品標示不明。圖／桃園市法務局提供
桃園市消保官抽查轄內市售玩具，不合格率高達3成2，多是商品標示不明。圖／桃園市法務局提供

婦幼節將至，許多父母忙著為小孩添購新玩具，但桃園消保官抽查轄內商家陳列商品，110件兒童玩具有36件不合格，不合格率高達32.7%，除通知製造或進口業者限期改善，也呼籲家長選購時要多注意，才能確保安全。

桃園市消保官表示，桃園市消保官指出，此次不合格的玩具品項有萬榮國際企業販賣的「塑膠玩具-超人力霸王 500 系列軟膠-艾斯」和「塑膠玩具超人力霸王 傑特英雄軟膠-77」，一發洋行的「大號Tsum米妮布偶」、「12吋黑色材犬布偶」、「4吋柴犬布偶鑰匙圈（黑色）」和佳發洋行的「高品質模擬吊車」等，共計36項，主要是絨毛填充玩偶和塑膠玩具，不合格原因是商品標示不完整，例如缺少製造商或進口商名稱、主要成分材料、適用年齡、注意事項和中文說明等。

36件不合格的玩具有9件在桃園出貨，其他貨源包括雙北、台中、台南等地。桃園市經發局已通知轄內業者限期改善，至於其他縣市業者則移請業者所在地主管機關處理。

消保官提醒選購玩具除了要注意商品標示，也要適齡適性，不要將非適用年齡玩具給幼童玩耍，避免造成傷害。

桃園市消保官抽查轄內市售玩具，不合格率高達3成2，多是商品標示不明。圖／桃園市法務局提供
桃園市消保官抽查轄內市售玩具，不合格率高達3成2，多是商品標示不明。圖／桃園市法務局提供

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