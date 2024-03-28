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竹縣43公園不合格 年底前先改善15座

聯合報／ 記者巫鴻瑋／新竹報導
新竹縣仍有多座不合格公園待改善，縣府預計投入4千萬元優先改善竹北、竹東及關西共15座公園；圖為竹東台泥公園。圖／竹縣府提供
新竹縣仍有多座不合格公園待改善，縣府預計投入4千萬元優先改善竹北、竹東及關西共15座公園；圖為竹東台泥公園。圖／竹縣府提供

新竹縣現有43座位於都市計畫區內的公園，因不符合安全規範，去年起陸續封閉遊具設施禁止民眾使用，縣府為提供友善育兒空間，持續推動特色公園計畫，近期成功爭取內政部補助，將投入4千萬元優先改善竹北、竹東和關西共15座公園，預計年底前完工開放。

縣府產發處統計，這43座公園多由鄉鎮市公所管轄，但公所經費預算不足，無力施工改善，只能暫時封閉，縣府協助爭取經費。

產發處預計今年首波改善15座公園，其中竹北市將獲撥2千餘萬元，改善兒十節氣公園、兒六蔬果公園、兒五高鐵公園、兒四生肖公園、新工公園及深耕公園共6座；竹東鎮獲1300餘萬元改善新正公園、二重親子公園、台泥公園、中正公園、文林大公園、頭重里台鐵橋下公園，也是6座；關西鎮獲600餘萬元改善北平公園、北斗親子公園及人行廣場公園共3座。

產發處說，15座公園的改善升級修繕工程，由各鄉鎮市公所因地制宜自行發包，年中前就會開工，並預計年底全數完工，未來公園除融入在地新元素，也將符合現行國家標準CNS法規及衛福部兒童遊戲場設施安全管理規範。

縣長楊文科表示，竹縣持續提升生活機能及休憩環境，不僅廣納地方民眾意見，與各公所攜手合作打造特色公園，也陸續改善各鄉鎮市遊戲設施或周邊設備老舊公園，讓遊客增添好去處。

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