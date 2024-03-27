新竹棒球場覆土移除昨招標 營造商向法院聲請保全證據

新竹市立棒球場封閉一年多，新竹市政府在昨天上網公告棒球場覆土移除工程，但今天傳出巨佳營造向法院聲請保全證據，要求覆土移除工程暫停並先進行鑑定。對此，竹市府工務處長陳明錚說，尊重廠商權利，但不影響目前招標作業等行政流程；記者致電巨佳營造詢問此事，截稿前沒有回應。

新竹市政府昨天指出，棒球場廠商履約有3項重大爭議，分別為土壤級配不符合合約統需書要求、排水不良以及地下室停車場無梁板結構安全問題，市府從去年8月份起多次要求統包商改善或提出相應證明，但卻未有任何動作或補正相關結構安全證明文件。

市府指出，在經過合法函文催告改善等程序未果後，已於今年3月1日函文統包商，解除契約第十七大項球場工程，並命統包商3月31日前將契約解除之部分恢復原狀，其中包括覆土移除，若廠商仍無動作，市府將自行自行移除球場覆土，並求償移除費用。

依據電子採購網公開招標資訊，新竹市政府已經在昨天將「113年度新竹市立棒球場覆土移除工程（開口契約）」採購案上網招標，預算金額999萬元，預計4月8日截標。

巨佳營造昨天沒有派代表出席新竹市議會棒球場設施改善監督小組會議，與會議員林彥甫說，市府應先做球場工程的現況分析再清場，且要完備證據，以後才能站得住腳，議員楊玲宜也認為，應請公正第三方來做相關鑑定，才是正常合理的程序。

針對巨佳營造向法院提出保全證據一事，竹市府工務處長陳明錚說，尊重廠商，目前不影響覆土移除工程相關作業，招標等行程流程會照走，市府也會和法律顧問討論相關法律事宜，並強調市府是合法行事，不希望棒球場安全與改善再繼續被耽誤下去。