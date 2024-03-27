竹市路樹倒害死女騎士誰負責？地方無奈「三不管地帶」

新竹市大學路51巷本月19日發生路樹倒塌連帶拉倒電線桿，造成1名路過女騎士被壓重傷，送醫不治，受害家屬及相關受害者擬提出國賠。但該路段誰負責維護管理，竹市府、高速公路局看法不一，當地里長也無奈過去早提過要整頓該路段邊坡，但「三不管地帶」無人聞問，立委鄭正鈐今天表示，將邀市府及高公局協商，盡速達成共識。

該起意外事件發生在19日上午8點多，大學路51巷邊坡一棵高10公尺路樹因根基不穩，遭遇風雨後斷裂倒在道路上，當時波及路過3輛機車及1輛汽車，其中一名46歲女騎士閃避不及，被路樹連帶壓倒的電線桿打中，頭部撕裂傷多處流血，傷重送醫仍不治。

據了解，女騎士為科園里人，當天跟丈夫分騎一輛機車出門上班，行經大學路51巷遭遇橫禍，家屬近日在臉書發文披露此事，批評市府和高公局互踢皮球、草菅人命。

竹市府說明，事發地點位屬科學段二小段1地號邊坡，都市計畫土地使用分區為高速公路用地，依公路修建養護管理規則第43條與第45條等規定，高架公路下方道路非市區道路、非市府開闢道路，邊坡為高架公路墩柱安全防護設施，且邊坡上植物非景觀設施及植栽，其養護管理責任屬高速公路局權責，非市府權責。

立委鄭正鈐獲悉此事件也接獲遭遇車損的民眾陳情，今天邀請高公局說明；高工高公局北區養護工程分局長吳文益提出公文表示，該路段權屬高公局，但竹市府2016年進行拓寬工程時，去函表示由市府自行闢設及後續管理維護。吳文益並出示民眾層反映該路段邊坡植物傾倒，高公局函請市府處理的公文，認為該維護管理責任屬於市府。

「無論責任歸屬是高公局或新竹市政府，公部門都應當共同承擔起保護民眾安全與權益的責任。」鄭正鈐說，高公局與市府都是公部門，各執一詞只會讓民眾認為公部門在推拖責任，之後將邀集市府與高公局召開協調，盡速達成共識，維護民眾權益。

當地科園里長徐兆生表示，該處為高公局土地，由於邊坡樹木很高，長年沒有修剪，里辦公室過去向高公局反映多次都沒人處理，志工只能幫忙修剪下方矮灌木。身為小里長很無奈，過去透過議員想要爭取邊坡改善，高公局稱是市府要負責後遲無下文。

「大學路51巷是往竹科的要道，交通流量大，政府要重視。」徐兆生說，邊坡樹木生長雜亂，還生長超過高架路段、下方根部支撐不足，但卻是三不管地帶，科管局說不是他們管的，高公局與市府也都說是對方的，這處應好好整頓，讓行車環境更安全。