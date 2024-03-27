新北娃娃機自治條例開罰64件 分享經驗讓桃園取經

新北市自助選物事業管理自治條例在去年9月1日上路，除不得販售活體、有價證券，或妨害風俗商品等，也不閣改裝機台或加裝障礙物等。經發局統計，截至今年3月下旬，裁罰案件約64件，開罰金額6千至1萬不等，經查處後多配合改善。

因桃園市政要府推動「靜鄰專案」取締擾鄰行為，措施包括修訂「桃園市自助選物販賣機事業管理自治條例」，未來可能限制業者夜間營業時間、業者也須提出夜間管理計畫。是否有跟新北取經？經發局表示，近期有接獲桃園市府詢問相關計畫內容及執行細節，也將盡跨都相互協力方式分享執行經驗。

經發局表示，為維護住宅區居住安寧，要求位於住宅區的店家應擬具夜間管理維護計畫，降低夜間營業聲光效果，並經許可後才可以在晚上10點至隔天早上8點間營業。基於消費者保護原則，每一台販賣機應標示機具名稱、評鑑文件、保證取物金額、消費者申訴專線、管理人及負責人姓名及電話、且現場應裝設監視設備。也規定業者要距離國中小及高中100公尺以上，且主要出入口應鄰接寬度6公尺以上道路。

經發局說，自治條例施行後，除透過說明會讓業者了解條例規範外，並設有輔導期，針對新設立規範，於首次查獲違規狀態者，先予以輔導改善，再有查獲者，再依自治條例規定予以裁處。

自治條例上路前，不少業者也對自治條例抱有反對或擔憂態度。經發局指出，經與中華民國自動販賣商業同業公會全國聯合會，及各縣市選物販賣機於執法期間不斷溝通，針對市府執行自治條例內容配合，意見歧異部分已近收斂，並確保依規配合執行的合法廠商權益，落實回歸自助選務販賣事業永續發展，兼具經濟發展及維護環境公安課題。