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桃園機捷這兩站停車位不足地方盼速改善 市府提對策

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
機捷A11站停車位不足，市府正在評估部分自行車道畫停車格。圖／市議員游吾和提供
機捷A11站停車位不足，市府正在評估部分自行車道畫停車格。圖／市議員游吾和提供

桃園機捷A11坑口站、A16橫山站周遭都有汽機車車位不足的問題，民眾違停被開罰單早已怨聲載道，市府相關單位表示A11可以先整平車專區開放停車，A11有規畫車專區，但是要等明年才能完成，地方批實在遠水救不了近火。

議員游吾和日前找來交通局、桃園大眾捷運公司等單位，表示A11坑口站（在蘆竹區緊鄰大園區菓林）原有的汽車停車位就少，不到20輛，機車也一樣，周邊航空城開發工程還沒完成，沒有其他的停車場，日前會勘後，交通局表示會評估挪出車站旁邊腳踏車部分車道部畫汽機車停車格，數量要再研究，解決民眾無處停放機車的困擾。

市議員游吾和指出，A16橫山站（大園區）停車位不足已經反映好幾次，日前協調航空城工程、地政局和桃捷公司，針對汽機車停車位嚴重不足情況，航空城工程處答應一個月內約4月下旬會整平捷運站後方的車專區用地，做為臨時停車場，估計可以停72輛汽車，部分空間也會規畫機車格，放便汽機車停放。

游吾和希望市府相關單位能全力配合，趕快完成A16站車專區整平工作，未完成前，對違停車輛能先勸導，動軌開罰單做法會讓趕時間的上班族受不了。另外，政府當初規畫機捷時各車站都有車專區，但是機捷通車後公有的車專區又沒做好，才會出現像橫山、坑口站車位不足的問題，A15大園站也一樣，雖然目前已經在做停車場，但突顯政府的捷運工程配套措施沒做好。

航空城工程處表示，機捷部分車站停車位不足的情形，主要是因為機捷站的車專區（停車場）碰上航空城開發計畫，必須做好配置，開發期程受影響，連帶車專區的進度也受影響，不過經協調後，都能以先整地的方式配合開放停車，A15橫山站就是這種情形。

市政府評估三個地點作為機捷A16站臨時停車場，最後選中距離車站最近的紅色方塊位置。圖／市議員游吾和提供
市政府評估三個地點作為機捷A16站臨時停車場，最後選中距離車站最近的紅色方塊位置。圖／市議員游吾和提供

桃園 機捷 車位

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