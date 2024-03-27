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路樹倒害女騎士身亡留2子 家屬批竹市府與高公局踢皮球
新竹市大學路51巷本月19日發生路樹倒塌意外，不僅造成光復路近竹科交通大塞車，當天也造成一名女騎士遭壓傷的意外，女騎士送醫救治日前不治。家屬在臉書發文痛批，女騎士當天與丈夫分別騎機車出門，路樹倒塌造成夫妻倆天人永隔，並留下2名年幼孩子，批評竹市府與高公局互踢皮球，「老百姓的命不是命？」
意外發生在19日早上上班尖峰時刻，新竹市大學路51巷一棵約10公尺高樹木倒下，壓在一旁的車道上，當時波及3輛機車與1輛汽車，一名46歲的女騎士被壓在樹下，消防人員送醫時，發現女騎士頭部撕裂傷、意識不清，緊急送醫救治，但數日後仍不治。
據了解，該名女子從事科技業，當天與丈夫一起出門，未料卻遭逢橫禍意外喪命。家屬前天在臉書發文，直言「老百姓繳了稅，要一條平安的路很難嗎？人命不重要？」表示當天只有報導路樹倒塌、影響交通，沒有媒體對此重大的傷人事件報導。
「難道這不是老百姓的惡夢嗎？」該名家屬還原事發經過，自己的媳婦19日早上騎車上班，車行經大學路，在51巷駁坎上的樹突然倒下，人被壓倒，好不容易勉強站起來，旋即又被上方水泥電桿再次壓傷，從此倒下....經送醫急救，全身性骨折挫傷大內傷，及腦幹受傷嚴重致顱內出血，在加護病房搶救數天無效。
該名家屬表示，女騎士丈夫當天就騎在後面，樹幹滑過安全帽，拉扯後背包，肌肉拉傷幸運逃過一劫，但騎在前面老婆就沒有那麼的幸運，現場重傷倒地，就此天人永隔，「一個美滿家庭從此破碎殘缺不全！」現在政府互踢皮球，是草菅人命。
竹市府城市行銷處長嚴翊琦說，新竹市大學路51巷邊坡屬於高速公路土地，平常並非竹市府城銷處維護管理範圍，當天獲報路樹倒塌後，市府立刻派員緊急排除，也每天到醫院探視受傷騎士，不幸發生此遺憾事件，已將相關資料交給有關單位釐清權責。
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