順暢竹科交通 竹市介壽路3路口改善工程拚暑假開工

新竹市介壽路跨越竹市與新竹科學園區，是進出園區的重要道路之一，竹市府昨天舉行「交通改善小組」第12次會議，會中討論並通過「介壽路沿線交通改善」方案，將在3大路口推動拆除分隔島、行穿線退縮、纜線下地等多項工程。市府交通處預計4月細部規畫設計，並舉辦說明會取得地方共識，力拚今年6月底前工程發包、暑假動工。

擔任新竹市交通改善小組召集人的市長高虹安說，新竹市介壽路汽機車交通量龐大、車流轉向需求大、學校家長接送進出動線交織及尖離峰特性明顯等，交通問題複雜，因此她上任後即要求交通處追加預算，委託專業顧問公司規畫及提出改善方案。

交通處長倪茂榮表示，介壽路是進出竹科要道，據統計，上午尖峰時段光復路經介壽路進入園區方向每小時超過3500輛、光復路一段525巷約1200輛車、金山街約1100輛車，介壽路與金山街（光復路一段525巷）路口尖峰車流，更有將近6000輛車匯集。

針對介壽路與力行路（園區一路）口上午尖峰時段，實驗中學接送車輛與進入園區車流交織、介壽路左轉力行路機車待轉空間及汽車左轉車道容量皆不足等問題，經決議以汽、機車分流重新規畫實驗中學家長接送區，並拆除部分分隔島增加道路容量，並規畫縮減右轉園區一路的車道寬度，將車道重新配置、加大機車待轉區，紓解車流。

另介壽路與金山街（光復路一段525巷）口上午尖峰光復路一段525巷右轉介壽路車流量大等問題，經決議將自光復路一段525巷71號起至介壽路平日上午尖峰7時至9時往園區方向實施時段性單行管制、退縮實驗中學校地增設光復路一段525巷右轉車道，也規畫設置介壽路左轉金山街機車左轉專用道、增設庇護島及號誌纜線下地等工程。

交通處也說明，介壽路與光復路一段路口上午尖峰光復路右轉介壽路車流量大、竹東方向光復路左轉介壽路車道容量不足及穿越路等問題，經決議光復路右轉介壽路車道重新配置調整為上下游三車道、竹東方向光復路左轉介壽路左轉車道延長增加停等空間、行穿線退縮、增設庇護島及號誌纜線下地等工程。