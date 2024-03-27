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注意囉！竹市逾16萬輛車開徵牌照稅 稅額比去年多千萬

聯合報／ 記者張裕珍／新竹即時報導
4月1日將開徵使用牌照稅，新竹市稅務局統計，新竹市今年開徵16萬8942輛車輛，較去年增加3940輛，成長2.39%。記者張裕珍／攝影
4月1日將開徵使用牌照稅，新竹市稅務局統計，新竹市今年開徵16萬8942輛車輛，較去年增加3940輛，成長2.39%。記者張裕珍／攝影

4月1日將開徵使用牌照稅，新竹市稅務局統計，新竹市今年開徵16萬8942輛車輛，較去年增加3940輛，成長2.39%，開徵稅額14億1916萬元，較去年增加1211萬元，成長0.86%。從開徵資料也觀察到，新竹市近3年重型機車數量大增61%，帶動開徵稅額，並提醒民眾已全面寄發牌照稅繳款書，鼓勵線上繳稅，有機會抽中萬元提貨券。

新竹市稅務局長蘇蔚芳說，竹市使用牌照稅今年開徵16萬8942輛車輛、開徵稅額14億1916萬元，近年來受到民眾偏愛選購小排氣量車款影響，稅額成長率呈現低於車輛成長率的趨勢，從竹市今年開徵資料顯示，1201-1800CC自用小客車最受市民青睞，有6萬9465輛占開徵車輛41.12%，其次1801-2400CC有5萬347輛占29.8%。

隨著重型機車風潮盛行，竹市近3年重型機車成長61%，每年均有近20%成長，151CC以上重型機車牌照稅為800元至1萬1230元，開徵1萬5924輛，稅收2600萬元。

市府稅務局進一步分析，151-250CC重型機車成長71.2%最多，今年為9935輛較2021年增加4132輛，占開徵重型機車62.39%，其次是251-500CC成長66.6%，今年2910輛占18.27%。

自用汽、機車全期及營業用車輛上期使用牌照稅將於4月1日開徵，繳納期限至4月30日。新竹市稅務局指出，使用牌照稅繳款書及轉帳繳納通知近日全面寄發，民眾可持繳款書至代收稅款金融機構（郵局不代收）以現金或票據繳納，稅額在3萬元以下者，可至便利商店、自動櫃員機ATM、信用卡、晶片金融卡、活期存款帳戶等方式繳稅。

新竹市稅務局為鼓勵民眾以行動支付、線上查繳稅或掃描繳款書上QR-Code繳納竹市113年使用牌照稅，舉辦「e化繳稅GO便利」抽獎活動，免登錄就有機會抽中1萬元商品券，還有1千元10名及500元80名。

稅務局另提醒車主若為多車族申請牌照稅歸戶，同一車主持有同一縣市所有車輛定期開徵的使用牌照稅繳款書（或轉帳繳納通知）可申請歸戶；車主也要在期限內繳納稅款，如逾期繳納，每逾3天加徵1%滯納金，最高加徵至10%，超過30天仍未繳納，將移送強制執行。有問題可撥0800-000321、1999市民服務專線詢問。

新竹 稅金 車主

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