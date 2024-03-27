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免費肺癌篩檢 桃園擴大對象

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園報導
桃園市長張善政（左）聽傅先生分享篩檢和治療歷程後，主動上前和傅家夫妻致意。記者鄭國樑／攝影
桃園市長張善政（左）聽傅先生分享篩檢和治療歷程後，主動上前和傅家夫妻致意。記者鄭國樑／攝影

桃園市府啟動擴大免費肺癌篩檢已1年，昨發表成果，共篩檢4大罹肺癌高風職業族群2萬5千人，找出92人確診肺癌及早治療，市長張善政宣布，今年擴大篩檢對象，包括曾患乳癌婦女的二等親、原25處工業區增為43處，還有大型電廠及焚化爐周邊40歲以上市民。

張善政說，桃園市率全國之先，去年3月1日起，與17家醫院攜手合作，針對設籍桃園、40歲以上具有菸品暴露、相關疾病史及家族史、職業暴露及空汙與油煙共4大類高險因子的市民，全額免費提供低劑量電腦斷層肺癌篩檢（LDCT），確診的92案中有80案為早期，今年名額不變，對象再擴大。

平鎮區傅先生的妻子春節期間遇見張善政發福袋，便上前感謝，強調因先生做LDCT早期發現癌細胞，治療後復原情況好。

衛生局說，肺癌為桃園癌症死亡率第1位，發生率第2位，早期篩檢可提高治癒率、降低死亡率；統計去年癌篩結果，以空汙及油煙族群發現53案最多，其次為菸品暴露28案及相關疾病史及家族史10案。

台大教授陳秀熙也參與計畫，並表示歐美公衛、醫療學者訪問台灣時，對桃園能成為亞洲第一，目前也是唯一能做到LDCT免費篩檢的城市，感到驚訝和肯定，政策對公共衛生領域貢獻意義非凡。

張善政 桃園 肺癌

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