球場安全開打 高虹安、張善政的期中考

新竹棒球場去年就確定趕不上今年中職開季，未料桃園棒球場也趕不上，兩座「打不了的棒球場」已成民眾黨和國民黨的執政試金石。竹市府需擔心執政提款機反「被提款」，桃市府也不能五十步笑百步；選前政治紛擾已落幕，安全可比賽的棒球場，將成為藍白兩位市長張善政、高虹安的期中考。

新竹、桃園棒球場從選前戰到選後，政治打得火熱，新球季卻趕不上，成為最大諷刺。新竹市長前市長林智堅任內未驗收就開打的新竹棒球場，被挖出連串問題，「新竹大秘寶」和近日又掀波的學倫案外溢，成為民進黨2022年「一屍Ｎ命」敗選主因，高虹安因此獲利，新竹棒球場也成為高市府銳意改革的首要目標。

然而1年多過去，大秘寶始終沒挖出具體弊案，民眾最在意的改善進度，卻頻遭質疑停滯不前；高虹安遭揶揄把新竹棒球場當政治提款機，一塊提款機造型板子勝過千言萬語，但更像警鐘，警惕市府「民怨快不耐煩」。未來若改善進度不符期待，政治紅利恐將「被提款」殆盡，影響連任之路。

桃園也有棒球場問題，市長張善政日前視察球場，強調優化工程進度沒問題，29日竣工目標不變，只有草皮是變數，因老天不賞臉，陽光不夠長不好，未料變數成真，真的趕不上開季，讓球迷大失所望。

幸虧球迷有耐心，最近日照也給力，桃園棒球場開打應是時間問題，就等正式比賽驗收改善成果，若也有燈光、積水影響比賽等問題，檢討聲浪只會更巨大，埋下政治效應。

民進黨鄭文燦、林智堅已卸任，政治口水多說無益，誰執政就要負起責任，還給民眾安全、好用的棒球場，才是王道。