快訊

寶林茶室食安1死疑雲 北市衛局共接獲7通報 2人葉克膜搶救

聽新聞
test
0:00 / 0:00

球場安全開打 高虹安、張善政的期中考

聯合報／ 本報記者王駿杰賈寶楠

新竹棒球場去年就確定趕不上今年中職開季，未料桃園棒球場也趕不上，兩座「打不了的棒球場」已成民眾黨和國民黨的執政試金石。竹市府需擔心執政提款機反「被提款」，桃市府也不能五十步笑百步；選前政治紛擾已落幕，安全可比賽的棒球場，將成為藍白兩位市長張善政、高虹安的期中考。

新竹、桃園棒球場從選前戰到選後，政治打得火熱，新球季卻趕不上，成為最大諷刺。新竹市長前市長林智堅任內未驗收就開打的新竹棒球場，被挖出連串問題，「新竹大秘寶」和近日又掀波的學倫案外溢，成為民進黨2022年「一屍Ｎ命」敗選主因，高虹安因此獲利，新竹棒球場也成為高市府銳意改革的首要目標。

然而1年多過去，大秘寶始終沒挖出具體弊案，民眾最在意的改善進度，卻頻遭質疑停滯不前；高虹安遭揶揄把新竹棒球場當政治提款機，一塊提款機造型板子勝過千言萬語，但更像警鐘，警惕市府「民怨快不耐煩」。未來若改善進度不符期待，政治紅利恐將「被提款」殆盡，影響連任之路。

桃園也有棒球場問題，市長張善政日前視察球場，強調優化工程進度沒問題，29日竣工目標不變，只有草皮是變數，因老天不賞臉，陽光不夠長不好，未料變數成真，真的趕不上開季，讓球迷大失所望。

幸虧球迷有耐心，最近日照也給力，桃園棒球場開打應是時間問題，就等正式比賽驗收改善成果，若也有燈光、積水影響比賽等問題，檢討聲浪只會更巨大，埋下政治效應。

民進黨鄭文燦、林智堅已卸任，政治口水多說無益，誰執政就要負起責任，還給民眾安全、好用的棒球場，才是王道。

桃園 高虹安

延伸閱讀

【即時短評】林智堅、鄭文燦「打不了的棒球場」高虹安、張善政能接棒？

桃免費低劑量電腦斷層肺癌篩檢奏效 張善政：擴大對象

【重磅快評】林智堅論文是世紀冤案？陳明通搞錯3件事

鄭文燦視察桃園兒美館前 張善政搶話語權爭取中央補助加碼

相關新聞

苗栗永和山水庫 設減供新竹門檻

苗栗縣水情亮提醒綠燈，縣府昨天盤點水資源，如果永和山水庫蓄水低於1500萬立方公尺，將啟動逐漸減少供應新竹用水，必要時由...

新竹球場移土招標 議員憂爆爭議

斥資12億打造的新竹棒球場工程缺失多，竹市府2月時以球場覆土超過設計、危及地下停車場結構，巨佳營造未在限期內移除覆土為由...

球場安全開打 高虹安、張善政的期中考

新竹棒球場去年就確定趕不上今年中職開季，未料桃園棒球場也趕不上，兩座「打不了的棒球場」已成民眾黨和國民黨的執政試金石。竹...

市美館追加20億 鄭文燦有條件協助

桃園市長張善政前天喊話中央補助市立美術館追加的20.66億元興建經費，行政院副院長鄭文燦昨視察市美館時回應，希望市府先用...

歷史建物清河堂淪為廢墟 楊文科允修復

新竹縣竹北市超過一甲子的歷史建物清河堂三合院，2021年遭文化局解除列冊，淪為民眾丟垃圾、雜草叢生的廢墟。議員蔡蕥鍹昨痛...

竹科緯創火警 小部分生產受影響

揚明光公司位於竹科新安路廠區，前晚突發生火警，起火區域位於出租給緯創資通樓層，雖火勢在4小時內撲滅，但現場室外空調箱燒毀...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。