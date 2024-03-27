新竹球場移土招標 議員憂爆爭議

斥資12億打造的新竹棒球場工程缺失多，竹市府2月時以球場覆土超過設計、危及地下停車場結構，巨佳營造未在限期內移除覆土為由，接管球場改善工程。市府月初已通知巨佳部分解約，昨上網公告招標覆土移除工程，此舉卻引發議員疑慮，憂心市府片面解約恐引發更多爭議。

新竹棒球場設施改善監督小組昨舉行第5次會議，市府指出，除了上網公告棒球場覆土移除案，預計4月將上網公告重建工程設計監造案，屆時覆土移除工程與棒球場重建規畫設計將同步進行，期望盡快解決結構安全疑慮，還給市民一座功能完善、安全的球場。

市府表示，3月1日已發函巨佳，解除契約球場工程第17大項並返還已請領金額，並限期31日前移除覆土，否則市府將逕行移除並求償。

昨天這場會議，未見巨佳營造派員到場參與，對於竹市府自行招標移除覆土，至截稿前巨佳也未回應。

會議上，民進黨團率先質疑，指市長高虹安曾承諾新竹棒球場可在2025年球季啟用，但如今改善工程原地踏步，而非先做結構鑑定報告再要求巨佳移除覆土，根本是本末倒置。

民進黨籍議員楊玲宜說，若真有結構安全疑慮，為何4月才暫停使用地下停車場，質疑高虹安只是再次利用棒球場轉移個人涉貪官司焦點，且市府片面解約、自行發包找新廠商，恐連新廠商都牽扯進來「亂上加亂」。

新竹市議會國民黨團認為市府進度太慢，要在安全為優先前提下，盡快解決覆土造成的結構疑慮。並保全所有證據做好打官司的準備。

時代力量市議員林彥甫提出，市府僅通知巨佳要解除不到3千萬元的第17大項球場工程部分，若其他工程大項巨佳都可依約請款，等於市府將輕放巨佳。林也要求，市府應盡快撤換專案管理廠商艾奕康，並應先做球場工程現況分析再清場，避免後續爭議，同時應說明求償計算原則，並完備證據。

另外，桃園樂天桃園棒球場因草皮生長速度不如預期，無法在3月底使用，市府持續趕工，各項工程已在收尾階段。近日陽光充足，體育局樂觀看待，4月初中職將與樂天球團確認草皮狀況，若情況好，樂天主場比賽可望4月16日在桃園開打。