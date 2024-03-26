機構無償提供輪椅族生活重建 2佳麗體驗了解困難幫募款

台灣目前有超過2萬名的脊髓損傷者，多數傷友終生須倚靠輪椅代步，位於桃園楊梅的脊髓損傷潛能發展中心，是無償提供脊髓損傷者重建訓練的機構，涵蓋用餐、著裝、如廁，延伸至汽機車駕駛、電腦應用、就業轉介等回歸社會的技能，今邀請宋依珊、張芳瑜2名台美小姐皇后體驗傷者的生活模式，希望藉此機會呼籲無障礙環境的重要性。

脊髓損傷潛能發展中心表示，每年約上千人因車禍、職災、運動傷害、高處跌落、病變等各式意外導致脊髓損傷，造成身體、四肢及各組織器官程度不等的自主神經損害，多數傷友終生須倚靠輪椅代步。中心成立至今滿29周年，服務傷友超過3000人次，其中82%傷友經重建訓練達到生活自理，而70%傷友經職訓與轉銜服務返回職場。

宋依珊、張芳瑜今至潛能中心關懷傷者，也陪同胸腰隨班學員一起練習輪椅技巧，以等同傷友的高度看這個世界，並在戶外障礙場的模擬路面，體驗如何靠自己的臂力，推動輪椅向前行，更要挑戰調整自身的重心來上下斜坡、過門檻、甚至翹孤輪等環節。也陪同頸髓班學員參與輪椅桌球活動，以坐在輪椅上的高度體驗與傷友對打桌球的運動練習。