桃免費低劑量電腦斷層肺癌篩檢奏效 張善政：擴大對象

桃園市長張善政今天下午參加「肺淨心思」擴大肺癌篩檢宣傳活動，表示去年3月至今年3月，市府全額補助免費篩檢4大罹肺癌高風職業族群約2萬5000人，找出92人確診肺癌；今年除了繼續提供2.5萬名額還要擴大篩檢對象，已規畫曾患乳癌婦女的二等親，原25工業區擴大為43處，還有大型電廠及焚化爐周邊40歲以上的市民，都列為今年新增檢對象。

張善政同時呼籲有抽菸習慣，尤其是在家抽菸的癮君子趕快戒菸，因為從篩檢個案發現先生在家抽菸，太太罹肺癌的真實例子。另外，台大公衛學院教授陳秀熙指出，透過LDCT篩檢還可以預判罹患心血管疾病機率，這當中也和抽菸有關，呼籲一定要戒菸。

「肺淨心思」在桃園市政府綜合會議廳舉行，17家篩檢責任醫院高階主管都到場，張善政表示，桃園市率全國之先2024年3月1日起，與17家醫院攜手合作針對設籍桃園、40歲以上具有菸品暴露、相關疾病史及家族史、職業暴露，及空汙與油煙等4大類高險因子的市民，提供免費（市府全額補助）低劑量電腦斷層肺癌篩檢（LDCT），至同年12月31日日共完成1萬8514人篩檢，並檢出92案肺癌確診力其中80案為早期(第0期、1期），今年3月已完成2.5人篩檢。

LDCT計畫由副市長王明鉅負責，他指出健保署統計2022年肺癌藥費支出高居癌症第1，金額為116.6億元，5年平均成長率13.80%，肺癌的醫療費用也是第1，金額224.9億元，5年平均成長率10.63。台大教授陳秀熙也參與桃園市LDCT計畫，兩人表示早期篩檢出症狀加以治療，可以減輕健保藥費、醫療費的重擔；陳秀熙還說歐美公衛、醫療學者訪問台灣時，對桃園市能成為亞洲第一，目前也是唯一能做到LDCT免費篩檢的城市，感到驚訝和肯定。

衛生局說明，肺癌為桃園市癌症死亡率第1位，發生率第2位，透過早期篩檢，可提高癌症治癒率，降低死亡率；統計2023年桃園市擴大肺癌篩，確診肺癌的個案中有87%屬於早期癌症，又以空汙及油煙族群發現53案最多，其次為菸品暴露28案及相關疾病史及家族史10案，顯示低劑量電腦斷層掃描在早期癌症偵測的重要。