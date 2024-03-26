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加里山步道大坪支線施工 4月20日前暫停開放

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
加里山步道大坪支線施工，4月20日前暫停開放。圖／林業及自然保育署新竹分署提供
加里山步道大坪支線施工，4月20日前暫停開放。圖／林業及自然保育署新竹分署提供

林業及自然保育署新竹分署最近辦理加里山登山步道「大坪支線」2座鋼構橋梁補強作業，因山區運送材料費時且施工困難，大坪支線在4月20日前暫停開放。新竹分署提醒由大坪登山口進入的山友，請遵循現場牌誌指示提前改道。

新竹分署指出，加里山步道是國內熱門登山路線，大坪林道是前往加里山大坪登山口聯絡道路。分署從3月起辦理加里山登山步道「大坪支線」兩座鋼構橋梁補強作業，因山區運送材料費時且施工困難，大坪支線4月20日前暫停開放。

提醒由大坪登山口進入的山友遵循現場牌誌指示提前改道，由杜鵑嶺線步道或於大坪支線1.1公里處繞行替代山徑登頂，另外，因改道及替代路線都較大坪支線陡峭，山友行進時務請留意自身體能及身體狀況。為維護登山安全，山友請勿進入封閉的施工區域，避免發生危險，相關問題可電洽林業保育署新竹分署電話:03-5224163 分機245 或 241。

新竹

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