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桃園市美館工程款追加逾20億盼中央補助 鄭文燦這樣回

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
行政院副院長鄭文燦（左4）今前往桃園中壢視察桃園市立美術館興建狀況。記者翁唯真／攝影
行政院副院長鄭文燦（左4）今前往桃園中壢視察桃園市立美術館興建狀況。記者翁唯真／攝影

桃園市立兒童美術館將於4月3日開幕試營運，而對面的桃園市立美術館現如火如荼興建中，預計2026年3月完工，桃園市長張善政昨搶在行政院副院長鄭文燦來前視察，並希望市美館追加的20.66億元，中央能給予補助。鄭文燦今受訪回應，希望能先用統籌分配稅款來支應，如果有不足，再來給予協助。

兒美館為在中壢青埔位在高鐵南路二段上，旁邊就是青塘園，而市美館於兒美館正對面，2館之後也會興建天橋，讓民眾往返更方便。

市美館原定今年完工，但因當初減項追加及缺工、缺料因素延宕，且原編列37.5億元，中央補助13.7億，又因缺乏室內機電、空調、消防、燈控、景觀、排水等，再追加20.66億元，總經費達約58億元。

昨張善政視察兒美館時表示，經費3度追加，希望中央比照原補助比率，繼續支持市美館如期完工。桃園市副市長王明鉅今也說，感謝中央已給予13億多的支持，也希望中央能夠繼續把缺口再給予適當的協助，未來完工後必定成為青埔地區王冠上最亮的寶石。

鄭文燦今受訪表示，在2019年時候，行政院及文化部補助這案13億7600萬元，隨後他也爭取了典藏跟策展的經費大概5000多萬，當然桃市府看起來工程預算還會再追加，希望能夠先用統籌分配稅款來支應，「如果有不足，我們再來給予協助」，希望市美館能夠順利完工。

文化部長史哲說，除了硬體13.7億補助外，再加上軟體部分達到14.4億元，中央長期以來都有定期的工程督導會報，過去除疫情期間缺工缺料的問題外，一般來講是沒有反應特別的問題，市美館是從北到南前瞻基礎建設補助藝文設施當中，進度及成果算相對安心的。

桃園市立兒童美術館將於4月3日開幕試營運，行政院副院長鄭文燦（左3）今前往視察。記者翁唯真／攝影
桃園市立兒童美術館將於4月3日開幕試營運，行政院副院長鄭文燦（左3）今前往視察。記者翁唯真／攝影
桃園市立兒童美術館將於4月3日開幕試營運。記者翁唯真／攝影
桃園市立兒童美術館將於4月3日開幕試營運。記者翁唯真／攝影
桃園市立美術館因當初減項追加及缺工、缺料因素延宕，預計2026年完工。記者翁唯真／攝影
桃園市立美術館因當初減項追加及缺工、缺料因素延宕，預計2026年完工。記者翁唯真／攝影

美術館 鄭文燦

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