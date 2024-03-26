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公益免費時段再增加 竹北運動中心、游泳館增下午場

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
新竹縣竹北國民運動中心每周一至周日上午8時至10時為上午場公益時段，今年加碼每周三、五下午2時至4時提供下午場公益時段，自4月1日起試辦。圖／新竹縣政府提供
新竹縣竹北國民運動中心每周一至周日上午8時至10時為上午場公益時段，今年加碼每周三、五下午2時至4時提供下午場公益時段，自4月1日起試辦。圖／新竹縣政府提供

新竹縣竹北國民運動中心及游泳館每周一至周日上午8時至10時為上午場公益時段，提供65歲以上及低收入者免費使用泳池及體適能中心，去年進場逾2萬人次，民眾反應熱烈，大獲好評，新竹縣政府與營運廠商協調後，今年加碼每周三、五下午2時至4時提供下午場公益時段，自4月1日起試辦，提供民眾更多選擇時間。

新竹縣長楊文科指出，為提高新竹縣長者、低收入等民眾運動參與率及營造正向支持環境，經與營運廠商協調後，自今年4月1日起新增下午場公益時段，並擇訂於每周三、五下午2時至4時試辦，國定假日、例假日及寒暑假不適用，範圍包含新竹縣游泳館及新竹縣竹北國民運動中心健身房

新竹縣教育局長楊郡慈表示，這次新增下午場公益時段政策，符合資格的民眾持合法證明文件，如身分證、健保卡、駕照或敬老卡等證明文件，至服務櫃檯辦理，經工作人員確認符合身分後，提供一次性「紙本QR Code」始得免費進場

民眾也可提供「Mifare」感應設備，如悠遊卡、一卡通或敬老卡予館方作身分綁定，完成綁定的民眾即可持卡感應以確認身分，無需出示證明文件後免費入場。

楊郡慈強調，未來縣府將持續重視民眾的運動需求，積極與營運廠商研議其他優惠方案，並參酌下午場公益時段使用人次等，持續滾動調整開放時間，打造更健康、活力的城市，進而提升新竹縣運動人口比例。

新竹縣政府提供65歲以上及低收入者免費使用泳池及體適能中心，去年進場逾2萬人次，民眾反應熱烈。圖／新竹縣政府提供
新竹縣政府提供65歲以上及低收入者免費使用泳池及體適能中心，去年進場逾2萬人次，民眾反應熱烈。圖／新竹縣政府提供
新竹縣游泳館每周一至周日上午8時至10時為上午場公益時段，今年加碼每周三、五下午2時至4時提供下午場公益時段，自4月1日起試辦。圖／新竹縣政府提供
新竹縣游泳館每周一至周日上午8時至10時為上午場公益時段，今年加碼每周三、五下午2時至4時提供下午場公益時段，自4月1日起試辦。圖／新竹縣政府提供

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