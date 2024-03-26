公益免費時段再增加 竹北運動中心、游泳館增下午場

新竹縣竹北國民運動中心及游泳館每周一至周日上午8時至10時為上午場公益時段，提供65歲以上及低收入者免費使用泳池及體適能中心，去年進場逾2萬人次，民眾反應熱烈，大獲好評，新竹縣政府與營運廠商協調後，今年加碼每周三、五下午2時至4時提供下午場公益時段，自4月1日起試辦，提供民眾更多選擇時間。

新竹縣長楊文科指出，為提高新竹縣長者、低收入等民眾運動參與率及營造正向支持環境，經與營運廠商協調後，自今年4月1日起新增下午場公益時段，並擇訂於每周三、五下午2時至4時試辦，國定假日、例假日及寒暑假不適用，範圍包含新竹縣游泳館及新竹縣竹北國民運動中心健身房。

新竹縣教育局長楊郡慈表示，這次新增下午場公益時段政策，符合資格的民眾持合法證明文件，如身分證、健保卡、駕照或敬老卡等證明文件，至服務櫃檯辦理，經工作人員確認符合身分後，提供一次性「紙本QR Code」始得免費進場

民眾也可提供「Mifare」感應設備，如悠遊卡、一卡通或敬老卡予館方作身分綁定，完成綁定的民眾即可持卡感應以確認身分，無需出示證明文件後免費入場。