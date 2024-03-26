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竹北歷史建物清河堂淪垃圾廢墟 楊文科允諾修復

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
清河堂三合院內雜草叢生，淪為民眾丟垃圾、雜草叢生的廢墟。圖／議員蔡蕥鍹提供
清河堂三合院內雜草叢生，淪為民眾丟垃圾、雜草叢生的廢墟。圖／議員蔡蕥鍹提供

新竹縣竹北市超過一甲子的歷史建物清河堂三合院，2021年遭文化局解除列冊後，竟淪為民眾丟垃圾、雜草叢生的廢墟。新竹縣議員蔡蕥鍹痛批，縣府5年前在旁興建非營利幼兒園時發下豪語，要將清河堂修復轉型為教育場所，如今全成泡影。當地里長也憂心，建物結構毀損衍生治安疑慮、且缺乏管理孳生蚊蟲。縣長楊文科允諾，修復工程規畫與經費都會全力支持。

蔡蕥鍹指出，清河堂三合院2018年縣府教育處（現教育局）依文資法第15條規定提報，經現勘決議具文資價值予以列冊追蹤，但文化局在2021年將清河堂解除列冊後，管理單位教育局竟任其荒廢淪為廢墟，屋頂已出現崩塌嚴重毀損，還遭民眾亂丟垃圾。

蔡蕥鍹表示，文化局身為主管機關，不思積極推廣保存歷史建築，動不動就將歷史建築解除列冊也不定期追蹤，如此無需管理也不用編列預算，根本是行政怠惰。近來也有民眾反應，竹北東平問禮堂公告為歷史建築逾17年也不修繕，建物周遭全用鐵皮包圍，文化工作需要熱情，新任文化局長章宗耀過去是政風處長，更應查明是否有行政怠惰事實，並依公務員懲戒法懲戒失職人員。

當地隘口里長林洪文更指出，清河堂座落於竹北高鐵蛋黃區，是超過一甲子的歷史建築，更是高鐵特區少見的老屋，形成獨樹一格的城市風貌。如今缺乏維管不僅影響市容，建物毀損也衍生治安疑慮，還有內部滋生大量蚊蟲，幼兒園孩童在旁就讀很不安全。

當地廣福宮文化發展協會理事長呂芳乾也說，如果能將清河堂妥善規劃，未來將成為很好的教學場域。

新竹縣政府聞訊後，今天上午已派員將雜草清除、整理環境。楊文科表示，新竹縣在推動客家文化傳承一直以來皆不遺餘力，對於清河堂的修復工程規畫與經費都會全力支持，期待鄉親一起共同維護在地客家傳統建築環境，同時也請教育局在該區域尚未進行修復工程前，務必要定期進行周邊環境整理及清潔工作。

新竹縣教育局說明，位於高鐵特定區文興國中學校用地內的清河堂，於文興國中校舍規畫階段，已按照土管規範納入整體規劃設計作為未來鄉土教材使用空間，並已經將所需修復經費提報客委會申請，待客委會審核確認補助經費。

教育局強調，期望中央經費挹注，協助縣府得以將清河堂完成修復，使其能作為教學場域傳承客家文化外，也將朝多元使用方式成為在地教育與文化相結合的典範。

隘口里長林洪文表示，清河堂缺乏維管不僅影響市容，建物毀損也衍生治安疑慮。還有內部滋生大量蚊蟲，幼兒園孩童在旁就讀很不安全。記者黃羿馨／攝影
隘口里長林洪文表示，清河堂缺乏維管不僅影響市容，建物毀損也衍生治安疑慮。還有內部滋生大量蚊蟲，幼兒園孩童在旁就讀很不安全。記者黃羿馨／攝影
蔡蕥鍹批評，文化局在2021年將清河堂解除列冊後，管理單位教育局竟任其荒廢淪為廢墟，屋頂已出現崩塌嚴重毀損，還遭民眾亂丟垃圾。記者黃羿馨／攝影
蔡蕥鍹批評，文化局在2021年將清河堂解除列冊後，管理單位教育局竟任其荒廢淪為廢墟，屋頂已出現崩塌嚴重毀損，還遭民眾亂丟垃圾。記者黃羿馨／攝影
隘口里長林洪文表示，清河堂缺乏維管不僅影響市容，建物毀損也衍生治安疑慮。還有內部滋生大量蚊蟲，幼兒園孩童在旁就讀很不安全。記者黃羿馨／攝影
隘口里長林洪文表示，清河堂缺乏維管不僅影響市容，建物毀損也衍生治安疑慮。還有內部滋生大量蚊蟲，幼兒園孩童在旁就讀很不安全。記者黃羿馨／攝影
新竹縣竹北市超過一甲子的歷史建物清河堂三合院，2021年遭文化局解除列冊後，竟淪為民眾丟垃圾、雜草叢生的廢墟。圖／議員蔡蕥鍹提供
新竹縣竹北市超過一甲子的歷史建物清河堂三合院，2021年遭文化局解除列冊後，竟淪為民眾丟垃圾、雜草叢生的廢墟。圖／議員蔡蕥鍹提供
清河堂內建物結構嚴重毀損、崩塌。記者黃羿馨／攝影
清河堂內建物結構嚴重毀損、崩塌。記者黃羿馨／攝影
隘口里長林洪文指出，清河堂是高鐵特區少見的老屋，形成獨樹一格的城市風貌。新竹縣政府今天上午已派員將雜草清除、整理環境。記者黃羿馨／攝影
隘口里長林洪文指出，清河堂是高鐵特區少見的老屋，形成獨樹一格的城市風貌。新竹縣政府今天上午已派員將雜草清除、整理環境。記者黃羿馨／攝影
清河堂內建物結構嚴重毀損、崩塌。記者黃羿馨／攝影
清河堂內建物結構嚴重毀損、崩塌。記者黃羿馨／攝影

新竹 歷史建築

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