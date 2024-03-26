內部拔擢 鍾東錦授階晉陞苗栗消防局5名副大隊長

6都以外，苗栗縣率先在縣政府消防局增設5名副大隊長，全部都由內部擢升，縣長鍾東錦今天為5人授階，另頒贈10名高級救護技術員（EMT-P）胸章，消防人員士氣大振，守護鄉親生命財產安全。

大法官2019年11月釋字第785號，解釋保障消防員合理健康權及落實災害現場指揮權，苗栗縣政府消防局盤點發現，5個消防大隊各1名副大隊長，如果大隊長或副大隊長受訓或請假，遇到重大災害事件，1人分身乏術有違憲之虞，去年6月在擴大消防業務會報率先提案，各大隊增設1名副大隊長，鍾東錦支持，同意增置5名副大隊長，並從今年3月1日生效。

新增5名副大隊長分別陳宇皇、林勁志、陳國文、王鈞緯，及李乾偉，苗栗縣政府消防局長匡夢麟說，苗栗縣成為6都之外，第一個各大隊各增置1名副大隊長的縣市，優先內部拔擢升任，激勵士氣，培植優秀幹部，協助大隊長，加強內部管理及教育訓練工作，並擔任現場指揮官，充實消防量能。

鍾東錦今天為5名新任副大隊長授階，並頒贈10名EMT-P胸章，消防局指出，救護技術員管理辦法依緊急醫療救護法訂定，只有EMT-P可以依預立醫療流程執行注射或給藥、施行氣管插管、電擊術，及使用體外心律器，並計畫增訂骨針給藥、插管等流程。

縣府今年編列200萬元，選訓10名中級救護技術員（EMT-2），接受10個月訓練，升為EMT-P，第一時間給藥或注射，提升到院前失去呼吸、心跳（OHCA）病患急救成功率。

消防局統計，OHCA生命危在旦夕，全縣26輛救護車全部配置自動心肺復甦機，2020年OHCA474人，急救成功69人，比率14.6%，2021年提升至17.3%，2022年18.5%、去年24%。