竹市府行政處長請辭「新竹通APP」怎麼辦？ 市府：持續進行

新竹市長高虹安上任一年多小內閣人事異動頻傳，行政處長吳皇昇因個人因素辭職，市議員施乃如指出，最令她擔心的，是吳過去擔任處長時期力推的新竹通APP規畫建置案，該案已編列2800萬元預算，目前僅完成使用者問卷調查，完建上線之日遙遙無期，行政處長的未來自有轉圜餘地，但市政仍要持續前行，否則損失將由市民買單；市府指出，新竹通APP案不會因吳求去受影響，相關規畫仍持續進行中。

行政處表示，新竹通整合服務平台共分「使用者體驗服務設計」及「系統平台建置」二項辦理委外招標，「使用者體驗服務設計」委外案已於去年10月完成發包，共分二階段設計辦理，第一階段已設計完成，包含新竹通使用者體驗及新竹通APP形象識別研究；第二階段設計內容包含新竹通會員註冊、登入及刪除等流程設計、申辦流程設計、APP內Icon相關設計等，規畫今年4月底前完成。

行政處指出，新竹通系統平台建置規劃提供會員管理、驗證中心、訊息管理、多元繳費、圖書借閱、市政陳情、1999客服、公車及停車動態、個人化訂閱、推播通知等便民服務，並整合既有App及其他第三方系統，規畫導入零信任驗證機制強化資訊安全及個資保護，加速整合市府各機關資源，新竹通不僅能成為具有公信力的市政訊息溝通管道，讓市民享有更加便利的智慧城市生活。

有關新竹通系統平台建置採購案執行進度，行政處說明，第一次招標公告評選結果因無合格廠商而廢標，市府已針對招標文件內容進行檢討，修正相關需求規範，近期將重新上網進行第二次公告招標作業，期能順利推動新竹通系統平台建置作業。

有關個資保障及資安防護機制，行政處強調，市府持續落實資安作業，新竹通將導入ISMS資訊安全管理制度及通過ISO27001資安驗證，確保系統資安防護措施，亦將嚴謹恪守個資使用最小化，以民眾自主提供為原則，取得最小所需之資料。新竹通相關建置工作將穩健推動執行，完成後將讓市民朋友享有專屬、完整且更便利的市政數位化服務。

施乃如說，新竹通APP規畫建置案，去年經議會追加減預算，並與今年度總預算相加，該項目已編列超過2800萬元，目前卻只完成使用者問卷調查，使用者體驗UI/UX規畫預計要等到4月，系統建置則因為流標還須調整標案內容重新發包，完建上線之日遙遙無期不說，在議會討論千叮萬囑的資安問題，也懸而未解。

施乃如表示，吳皇昇的未來自然有許多轉圜餘地，但市政的推動是持續前行、環環相扣的，出了差池，蒙受損失將是每個市民無可避免的，高虹安作為市長，無論如何都必須還給市民一個交代。