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台中海域出現越界中國漁船 海巡隊同日驅逐4艘

中央社／ 台中26日電

海巡署艦隊分署台中海巡隊昨天接連獲報，台中港外27浬處、台中松柏漁港外30浬處海域，依序發現越界中國漁船，4艘中國漁船越界進入限制水域但未作業，依法驅離。

海巡署艦隊分署台中海巡隊今天發布新聞稿指出，25日上午3時13分台中海巡隊接獲第四巡防區指揮部轉漁民通報，在台中港外27浬處有越界中國漁船，台中海巡隊線上巡防艇PP-10035艇前往查處。

台中海巡隊指出，上午6時在新竹香山外海40浬處海域（領海基線外20浬）發現2艘大陸漁船「閩平漁6X2X7號」及「閩平漁6X3X7號」越界進入限制水域但未作業，遂依法實施廣播驅離，上午7時許將中國漁船驅離到領海基線外24浬，現場監控目視其向外海駛離。

25日下午1時許，台中海巡隊巡防艇PP-10031艇於台中松柏港外30浬處海域（領海基線外17浬）發現2艘中國漁船「閩平漁6X1X6號」及「閩平漁6X2X9號」越界進入限制水域但未作業，依法實施廣播驅離，下午2時許，將中國船驅離至領海基線外24浬，現場監控目視其向外海駛離。

台中海巡隊表示，中部海域時有中國漁船伺機越界作業，為保護海域資源，艦隊分署與中部分署不定時規劃聯合威力掃蕩行動，並由海巡署第四巡防區統籌指揮海上艦艇及岸際雷達監控海上目標，守護台灣海域秩序為海巡要務，未來將持續加強防範及提升執法量能。

X 海巡署 監控

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