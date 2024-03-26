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副議長爭取圖書資源均衡 行動書車將增跑竹北西區

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹報導
新竹縣副議長王炳漢指出，竹北西區幾乎沒有提供閱讀的公共資源，如有定時、定點的行動書車巡迴服務，可嘉惠西區民眾。記者黃羿馨／攝影
新竹縣副議長王炳漢指出，竹北西區幾乎沒有提供閱讀的公共資源，如有定時、定點的行動書車巡迴服務，可嘉惠西區民眾。記者黃羿馨／攝影

新竹文化局圖書館、竹北市立圖書館都集中在竹北東區，台1線以西的竹北西區，幾乎沒有提供閱讀的公共資源，新竹縣議會副議長王炳漢更發現，縣府行動書車巡迴點又以竹北東區居多，盼多開到西區提供定點服務。文化局回應，將加強辦理。

文化局表示，自2020年起行動書車、閱讀進入校園講座及閱讀書箱業曾分別至竹北國小、新社國小、麻園國小及新港國小進行閱讀資源服務，透過課程帶領、介紹新竹縣公共圖書館資源及與師生共享閱讀樂趣，有關竹北西區閱讀資源均衡挹注，文化局將加強關注及辦理。

王炳漢昨指出，新竹縣文化局的圖書館、竹北市立圖書館都在省道台1線以東，集中在竹北市東區，台1線以西的竹北市西區，幾乎沒有提供閱讀的公共資源，西區民眾要借閱書籍並不容易，如果可以有定時、定點的行動書車巡迴服務，相信可以嘉惠不少西區民眾。

麻園里長許榮生也說，西區圖書資源缺乏，但有許多家長和孩子都有借閱書籍需求。

圖書館 文化局 新竹

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