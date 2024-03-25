航空城產專區施工 桃園蘆竹2582戶30日停水11小時

因應桃園航空城計畫產業專區進駐廠商提高計畫用水量，台灣自來水公司第二區管理處辦理「航空城改管-國一甲箱涵底400mm及200 mm DIP管線臨遷工程」，預計3月30日上午10點起至當晚9點將施工停水，停水戶數約2582戶。

桃園市經發局提醒民眾於停水前6小時完成儲水，避免集中在開始停水前大量儲水，造成管線末端用戶無水可用。

經發局表示，3月30日停水時間自上午10點起至晚間9點。停水區域包括新北市林口區、林口發電廠；桃園市蘆竹區坑口里、山腳里、海湖里、濱海里，停水戶數約2582戶。

經發局表示，恢復供水後，如仍無水時，可通知自來水公司或經濟發展局立即處理。如有任何供水問題，可電洽自來水公司24小時免付費服務專線1910，或可向當地里長洽詢，相關停復水資訊請上自來水公司網站查詢。