快訊

曾遇車禍、摔倒傷頸椎...66歲女醫茹素修行練跑 創超跑全國紀錄

陳明通首露面談新書 重申林智堅論文抄襲是「世紀大冤案」

賓士自撞忠孝橋分隔島！「90度翻覆」橫躺路中央 往三重方向大塞車

桃捷綠線車站徵名第1階段結束 「這站」獲最多票數

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃園捷運綠線主線車站第一階段徵名活動昨天結束，圖為各站站名票選結果。圖／桃園市捷工局提供
桃園捷運綠線主線車站第一階段徵名活動昨天結束，圖為各站站名票選結果。圖／桃園市捷工局提供

桃園捷運綠線主線車站第一階段徵名活動昨天結束，14天活動獲超過4570人次參加，其中G08站獲最多票數，多數民眾希望命名為「景福宮站」。市府捷運工程局表示，後續會將初步蒐集的站名，提供給地方區公所確認後，再續辦下一階段的線上站名票選活動。

目前各站票數最多的名字分別是G01中大公園站、G02仁德公園站、G03巧克力站、G04八塊厝站、G05大勇國小站、G06福林公園站、G08景福宮站、G09桃園夜市站、G10大興西路站、G11藝文廣場站、G12幸福站、G13南竹站、G13a蘆竹站、G14水尾站、G31菓林站。

捷工局表示，這次徵名活動共超過4570人次參加，其中，桃園市民人次占總人次約88%，其他縣市民眾約12%。主線上每一座車站約有6至8成的民眾參與命名。

15座車站中以位於桃園區中正路上永和市場原址的G08站獲得最多票數，總計有3412人次命名，也就是在參與的民眾中，約有75%的民眾幫G08站命名，其中並有56%的民眾希望將G08站命名為「景福宮站」，遙遙領先其餘站名。

捷工局表示，桃園景福宮與G08站相距100餘公尺，地方上多稱「大廟」，座落桃園區市中心，既是信仰重地，也是古蹟，不僅香火鼎盛，以往是市民看戲與活動的據點，如今仍是市民日常聚集聊天之地、日常生活處所。次多人命名的車站，則依序為位於桃園展演中心旁的G11站及福林公園的G06站，分別有3365人次及3257人次命名。

捷工局長劉慶豐表示，捷工局會將初步蒐集的站名提供給地方區公所確認後，6月再續辦下一階段的線上站名票選活動，並且從通過區公所篩選站名的提名者中，抽出5位贈送智慧型手機各1支；6月的線上站名票選階段則提供包括日本雙人旅遊套票5日遊、桃園大溪高級度假飯店住宿券、switch、無線藍芽耳機等多項優質好禮，歡迎民眾參與。

桃園捷運綠線主線車站第一階段徵名活動昨天結束，市府捷運工程局表示，後續會將初步蒐集的站名，提供給地方區公所確認後，再續辦下一階段的線上站名票選活動。圖為G01站。圖／桃園市捷工局提供
桃園捷運綠線主線車站第一階段徵名活動昨天結束，市府捷運工程局表示，後續會將初步蒐集的站名，提供給地方區公所確認後，再續辦下一階段的線上站名票選活動。圖為G01站。圖／桃園市捷工局提供

住宿券 捷運 桃園

延伸閱讀

探視桃園勇警蔡淳宇 林右昌：專案提升員警安全

穿防彈衣匪徒對派出所囂張開槍 桃園勤指遭爆料沒通報「有槍」

與警當街駁火99槍 桃園槍戰43歲槍手遭羈押禁見

桃園警匪槍戰 警政署：支持員警依法執行公權力

相關新聞

苗栗火車頭園區招商8月營運 地方期待名副其實帶動商機

斥資10億元的苗栗火車頭園區招商了，並預定今年8月營運，園區備受地方期待，縣府文化觀光局長林彥甫等人希望成為新地標，名副...

航空城產專區施工 桃園蘆竹2582戶30日停水11小時

因應桃園航空城計畫產業專區進駐廠商提高計畫用水量，台灣自來水公司第二區管理處辦理「航空城改管-國一甲箱涵底400mm及2...

桃捷綠線車站徵名第1階段結束 「這站」獲最多票數

桃園捷運綠線主線車站第一階段徵名活動昨天結束，14天活動獲超過4570人次參加，其中G08站獲最多票數，多數民眾希望命名...

圖書資源集中竹北東區 副議長爭取行動書車巡迴西區

新竹縣文化局的圖書館、竹北市立圖書館都集中在竹北東區，台1線以西的竹北西區，幾乎沒有提供閱讀的公共資源。新竹縣議會副議長...

新竹寡婦樓國防部將轉公益社宅 時力黨團：涉舞弊應解約

新竹寡婦樓都更案先前爆發招標涉及行賄舞弊進度停滯不前，國防部本月發函決議將配回房地作為社會住宅，並要求市府續審該公辦都更...

水情吃緊 鯉魚潭、明德水庫蓄水率跌破4成

苗栗縣三大水庫1天入不敷出70多萬立方公尺，蓄水直直落，其中，鯉魚潭、明德水庫蓄水率跌破4成，永和山水庫也僅58.12%...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。