桃捷綠線車站徵名第1階段結束 「這站」獲最多票數

桃園捷運綠線主線車站第一階段徵名活動昨天結束，14天活動獲超過4570人次參加，其中G08站獲最多票數，多數民眾希望命名為「景福宮站」。市府捷運工程局表示，後續會將初步蒐集的站名，提供給地方區公所確認後，再續辦下一階段的線上站名票選活動。

目前各站票數最多的名字分別是G01中大公園站、G02仁德公園站、G03巧克力站、G04八塊厝站、G05大勇國小站、G06福林公園站、G08景福宮站、G09桃園夜市站、G10大興西路站、G11藝文廣場站、G12幸福站、G13南竹站、G13a蘆竹站、G14水尾站、G31菓林站。

捷工局表示，這次徵名活動共超過4570人次參加，其中，桃園市民人次占總人次約88%，其他縣市民眾約12%。主線上每一座車站約有6至8成的民眾參與命名。

15座車站中以位於桃園區中正路上永和市場原址的G08站獲得最多票數，總計有3412人次命名，也就是在參與的民眾中，約有75%的民眾幫G08站命名，其中並有56%的民眾希望將G08站命名為「景福宮站」，遙遙領先其餘站名。

捷工局表示，桃園景福宮與G08站相距100餘公尺，地方上多稱「大廟」，座落桃園區市中心，既是信仰重地，也是古蹟，不僅香火鼎盛，以往是市民看戲與活動的據點，如今仍是市民日常聚集聊天之地、日常生活處所。次多人命名的車站，則依序為位於桃園展演中心旁的G11站及福林公園的G06站，分別有3365人次及3257人次命名。