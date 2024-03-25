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圖書資源集中竹北東區 副議長爭取行動書車巡迴西區

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
新竹縣政府推廣閱讀的行動書車共有3輛，其中2輛分別贈予尖石鄉公所及竹東鎮公所進行社區及學校巡迴推廣。圖／新竹縣政府提供
新竹縣政府推廣閱讀的行動書車共有3輛，其中2輛分別贈予尖石鄉公所及竹東鎮公所進行社區及學校巡迴推廣。圖／新竹縣政府提供

新竹文化局圖書館、竹北市立圖書館都集中在竹北東區，台1線以西的竹北西區，幾乎沒有提供閱讀的公共資源。新竹縣議會副議長王炳漢更發現，文化局行動書車巡迴點又以竹北東區居多，盼行動書車開到西區提供定點服務。

麻園里長許榮生也說，西區圖書資源缺乏，有許多家長和孩子都有借閱書籍需求。文化局表示，未來會更加強關注及辦理。

王炳漢指出，新竹縣文化局的圖書館、竹北市立圖書館都在省道台1線以東，集中在竹北市東區，台1線以西的竹北市西區，幾乎沒有提供閱讀的公共資源，西區民眾要借閱書籍並不容易，如果可以有定時、定點的行動書車巡迴服務，相信可以嘉惠不少西區民眾。

文化局表示，有關副議長王炳漢所提較少前往竹北市西區，文化局自2020年起行動書車、閱讀進入校園講座及閱讀書箱業曾分別至竹北國小、新社國小、麻園國小及新港國小進行閱讀資源服務，透過課程帶領、介紹新竹縣公共圖書館資源及與師生共享閱讀樂趣，感謝副議長關心新竹縣公共圖書館，有關竹北西區閱讀資源均衡挹注，文化局將於未來更加強關注及辦理。

新竹縣副議長王炳漢指出，竹北西區幾乎沒有提供閱讀的公共資源，西區民眾要借閱書籍並不容易，如果可以有定時、定點的行動書車巡迴服務，相信可以嘉惠不少西區民眾。記者黃羿馨／攝影
新竹縣副議長王炳漢指出，竹北西區幾乎沒有提供閱讀的公共資源，西區民眾要借閱書籍並不容易，如果可以有定時、定點的行動書車巡迴服務，相信可以嘉惠不少西區民眾。記者黃羿馨／攝影
新竹縣文化局表示，文化局獨立運營的行動書車，主要運營方式採提供新竹縣國中小學班級教師申請，搭配閱讀講座、行動書箱服務及各鄉鎮節慶活動需求。圖／新竹縣政府提供
新竹縣文化局表示，文化局獨立運營的行動書車，主要運營方式採提供新竹縣國中小學班級教師申請，搭配閱讀講座、行動書箱服務及各鄉鎮節慶活動需求。圖／新竹縣政府提供

圖書館 文化局 新竹

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