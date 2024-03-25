圖書資源集中竹北東區 副議長爭取行動書車巡迴西區

新竹縣文化局的圖書館、竹北市立圖書館都集中在竹北東區，台1線以西的竹北西區，幾乎沒有提供閱讀的公共資源。新竹縣議會副議長王炳漢更發現，文化局行動書車巡迴點又以竹北東區居多，盼行動書車開到西區提供定點服務。

麻園里長許榮生也說，西區圖書資源缺乏，有許多家長和孩子都有借閱書籍需求。文化局表示，未來會更加強關注及辦理。

王炳漢指出，新竹縣文化局的圖書館、竹北市立圖書館都在省道台1線以東，集中在竹北市東區，台1線以西的竹北市西區，幾乎沒有提供閱讀的公共資源，西區民眾要借閱書籍並不容易，如果可以有定時、定點的行動書車巡迴服務，相信可以嘉惠不少西區民眾。