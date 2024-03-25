新竹寡婦樓都更案 國防部決議分回房地轉作公益社宅

新竹寡婦樓都更案先前爆發招標涉及行賄舞弊，市府今指出，國防部作為寡婦樓都更案的土地所有人及申請者，已在本月發函，除提及寡婦樓都更案進度停滯不前，所爆發的爭議有損國有土地參與公辦都更的權益，因此決議將配回房地作為社會住宅，並要求市府續審該公辦都更案。

市府都發處指出，國防部歷經內政部城鄉分署招商弊案社會輿論後，期望挹注更多公益設施來更正大眾對都市更新的誤解。寡婦樓都更案原為日本海軍第六燃料廠煉油廠遺存建築群，面積約9400坪，位於基地位於建功路以北，光復路以東，建功路51巷以西及建新路以南所圍範圍內，因為區段完整，周邊清交大學區及商圈人潮，擁有龐大的學生與高科技產業消費族群。

但國民政府遷台及眷村改建後荒廢怠至1984年，加上建築斑駁老舊，病媒孳生環境不佳，直到2015年招商弊案再度浮上檯面後，社會才意識到長久忽視這片土地曾經的歷史記憶與風貌。

都發處說明，國防部已正式來函市府，明確表示寡婦樓都更案持續進行，未來預計把配回的房地規畫成公益社會住宅，預估約477餘戶，希望落實政府推動居住正義的政策。市府後續將依國防部函文要求受理進行審議，並於未來都更審議中，「納入增加公益空間的審查」，以利都市更新推展。

市府與國家住都中心合作後，陸續啟動市有地興建竹市社會住宅計畫，刻正著手包含鄰近的建功安居（原機三十用地，預估約740餘戶）及金城安居（原將軍村停車場，預估約930戶），若加上寡婦樓都市更新案（原忠貞新村及赤土崎新村周邊），將為東區帶來居住正義的黃金三角地帶。

都發處指出，市府經跨部會討論，已由都發處於去年下半年積極與國防部溝通，並於今年3月7日向內政部請益規畫可行性，進而轉型社會住宅，落實居住正義。期望透過公辦都市更新，提高「桃竹苗大矽谷計畫」的居住量能，加速都更重建，同時引進公益設施資源，整體改善社區生活環境。