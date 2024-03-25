桃市府辦公空間擁擠 議員籲改善

桃園市政府大樓辦公空間不敷使用，第二行政園區尚無具體進度，八德和蘆竹區公所空間也不足，多位民代都呼籲加速改善。市府回應，第二行政園區考量地點需配合整體開發，時機還不成熟，八德公所先補強結構，蘆竹新行政園區預計4月先委外辦理可行性評估。

市府2018年曾以300萬元招標第二行政園區規畫，前市長鄭文燦卸任前宣布交由新市府決定，現任市長張善政將此議題透過都發局「未來城市空間發展會報」討論。

議員楊朝偉昨說，桃園升格後，公務員人數上揚，部分局處分散在市府園區外，對員工上下班和民眾洽公都不便，市府應盤整需求，提升服務量能。

都發局長江南志指出，第二行政園區需大面積基地，無論未來選址在中路或G12、13站周邊，都需配合當地整體開發作為配套，目前大型開發仍進行中，若市府大樓屆時真的搬離，現址也須重新規畫；行政園區區位將深遠影響未來桃園發展，尚需時間謹慎分析，不能倉促決定。

議員許家睿說，八德公所連辦公室印表機都沒處放，建議利用北區青少年活動中心旁的閒置機關用地調節；議員劉勝全也疾呼市府加速蘆竹新行政園區進度，不要再紙上談兵。

民政局回應，新建八德區公所預算粗估逾10億，目前大樓使用年限還有21年，暫不考慮新建，今年已編2000多萬預算補強結構。經發局表示，蘆竹新行政園區以BOT方式進行，下月委外辦理可行性評估，再探詢潛在投資廠商意見，依促參法辦理招商。