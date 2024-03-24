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竹北又見深1公尺「小天坑」 柏油刨除施工意外發現地基已掏空

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
陳凱榮指出，今天下午大約2時許接獲民眾通報，發現地面出現約50公分、深約1公尺的「小天坑」。圖／陳凱榮提供
陳凱榮指出，今天下午大約2時許接獲民眾通報，發現地面出現約50公分、深約1公尺的「小天坑」。圖／陳凱榮提供

新竹縣竹北市光明11路73巷，今天下午裂出直徑約50公分、深約1公尺的「小天坑」，新竹縣議員陳凱榮接獲通報後，立即前往關心，並盼縣府盡快了解地基掏空的原因，將坑洞填補起來。不過台水公司檢測地面、水表均查無漏水聲，新竹縣工務處也表示，坑洞旁邊汙水人孔正常，無外溢現象，應與汙水下水道無關，已請道路權管單位竹北市公所及自來水公司查明。

陳凱榮指出，今天下午大約2時許接獲民眾通報，新崙里長劉旦貴也到場了解，發現地面出現約50公分、深約1公尺的「小天坑」，而這個坑會被發現，是因為公所正在現場進行道路鋪面刨除工程，未料柏油刨除時，就發現下面地基被掏空，由於去年至今年都發生竹北天坑事件，大家都很擔心，希望相關單位盡速徹查、讓道路復原。

竹北市公所初步研判是跟自來水管線有關，並先行在坑洞上方加鋪鐵板應變。但自來水公司第三區管理處表示，經派員檢測，現場無論地面或是水表都沒有發現有漏水的狀況，已先置放爆閃燈在場警戒。且因掏空處位於汙水人孔蓋旁，已轉知縣府工務處確認。

新竹縣工務處也表示，經工務處下水道工程人員現場查看結果，坑洞旁邊汙水人孔正常，無汙水外溢現象，應與汙水下水道無關，已請道路權管單位竹北市公所及自來水公司續處。

新竹縣工務處也表示，經工務處下水道工程人員現場查看結果，坑洞旁邊汙水人孔正常，無汙水外溢現象，應與汙水下水道無關。圖／新竹縣政府提供
新竹縣工務處也表示，經工務處下水道工程人員現場查看結果，坑洞旁邊汙水人孔正常，無汙水外溢現象，應與汙水下水道無關。圖／新竹縣政府提供

天坑 新竹

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