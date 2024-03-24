快訊

認了介紹Mandy給汪小菲 李進良看他上警局這麼說

北市文山區凌晨9人大亂鬥...男不滿被嗆聲烙人理論 其中1人慘被打斷腿

白沙屯媽回程急行軍！突然為這對母子停轎 搖晃5分鐘民眾看哭了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

桃市辦公空間少「印表機不夠放」 民代促設新行政園區

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃園市八德區公所館舍老舊，狹窄辦公空間連印表機都沒地方放。圖／議員許家睿提供
桃園市八德區公所館舍老舊，狹窄辦公空間連印表機都沒地方放。圖／議員許家睿提供

桃園人口快速成長，市府大樓辦公空間不敷使用，市府規畫第二行政園區多年，至今無具體進度。無獨有偶，八德和蘆竹區公所不只室內空間擁擠狹窄，當地繁忙交通也亟需解決，多位民代都呼籲不要再拖。市府回應，第二行政園區考量地點需配合整體開發，「現在時機還不成熟」，八德公所受限預算也暫無規畫，蘆竹新行政園區則預計以BOT方式改建，4月先委外辦理可行性評估。

桃園市政府2018年曾以300萬元招標第二行政園區規畫，評估地點包括桃園、八德區交界的國際路中路1-16號埤塘附近，及捷運綠線G12、13站周邊，但後續無下文，挨批無具體進度。市長張善政上任後，已將第二行政園區規畫從市府秘書處改由都發局「未來城市空間發展會報」討論。

議員楊朝偉說，桃園升格後，公家單位服務人數同步上揚，但第二行政園區直到前市長鄭文燦離任前都還在討論，沒有定案更沒有進入細節討論，部分局處分散在市府園區外，對市府員工、民眾洽公都十分不便；呼籲市府盤整需求，不管是集合式大樓或帶狀園區都值得參考，「不要升格直轄市，結果服務量能沒有提升。」

「現在還不到成熟的時機。」都發局長江南志指出，第二行政園區需大面積基地，無論未來選址在中路或G12、13站周邊，都需配合當地整體開發作為配套，目前大型開發仍進行中，若市府大樓屆時真的搬離，現址也須重新規畫；行政園區區位將深遠影響未來桃園發展，尚需時間謹慎分析，不能倉促決定。

八德區、蘆竹區近年人口也迅速攀升，但2地區公所館舍老舊，狹窄辦公空間連辦公室印表機都沒地方放，其中，八德區公所因位在交通繁忙的興豐路與中山路口，轉角處易產生視線死角，過去5年大小交通案件還高達103件。

八德區議員許家睿建議，鄰近區公所的北區青少年活動中心旁便有一塊閒置機關用地，現在僅加上草皮，呼籲市府善用空間。蘆竹區議員劉勝全也疾呼市府加速新行政園區進度，不要再紙上談兵。

民政局回應，新建八德區公所預算粗估逾十億，目前大樓距離使用年限還有21年，加上桃園軌道等大型工程現正進行，重大預算排擠嚴重，暫不考慮新建，今年已編2000多萬預算會先結構補強。經發局表示，蘆竹新行政園區4月將委外辦理可行性評估，評估完成後將探詢潛在投資廠商意見，依促參法辦理招商。

桃園市政府2018年曾以300萬元招標第二行政園區規畫，但後續無下文，引發多位議員質疑。本報資料照片
桃園市政府2018年曾以300萬元招標第二行政園區規畫，但後續無下文，引發多位議員質疑。本報資料照片

桃園 議員

延伸閱讀

基隆燈塔重開放可觀海、看古蹟 參觀富貴角燈塔再等2天

一秒到日本 花蓮「小京都」將軍府明天試營運

台塑企業推輔導計畫 助麥寮40農戶取得有機驗證

日本東京迪士尼2024年重要活動資訊！「太空山」何時關閉？新園區「夢幻泉鄉」開幕日期？

相關新聞

桃市辦公空間少「印表機不夠放」 民代促設新行政園區

桃園人口快速成長，市府大樓辦公空間不敷使用，市府規畫第二行政園區多年，至今無具體進度。無獨有偶，八德和蘆竹區公所不只室內...

警公布竹市科技執法這路口開罰奪冠 今年預計再增八處

新竹市地狹人稠，新竹市警察局分析相關交通資訊，去年在市區建置9處科技執法設備，經統計，9處科技執法地點中以西大路與林森路...

苗栗石虎保育vs.地方發展 立委邱鎮軍：要有明確標準

苗栗縣政府爭取3處土地約960公頃，納入桃竹苗大矽谷計畫，經濟部產業園區管理局拋出石虎保育的議題，立委邱鎮軍抱不平，認為...

桃園拉拉山旅宿「受限環評」難發展 市府出招解套

桃園市復興區的拉拉山風景區遠近馳名，但受限環評規定，當地旅館業難以發展，露營區合法化也碰壁。市府都發局經通盤檢討，今天宣...

竹縣客家事務執行率不佳？客委會刪減客語深耕經費295萬

新竹縣民政處申請2024年推動客語深耕計畫經費780萬，遭客委會函文認為近2年此案的執行率不佳，只補助485萬，其他29...

降低機車事故 竹市府補助機車駕訓最高3000元

機車事故「肉包鐵」動輒死傷，台灣去年普通重型機車的車禍件數達到41萬9043件，死亡人數1824人，為降低機車事故死傷頻...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。