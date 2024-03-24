桃市辦公空間少「印表機不夠放」 民代促設新行政園區

桃園人口快速成長，市府大樓辦公空間不敷使用，市府規畫第二行政園區多年，至今無具體進度。無獨有偶，八德和蘆竹區公所不只室內空間擁擠狹窄，當地繁忙交通也亟需解決，多位民代都呼籲不要再拖。市府回應，第二行政園區考量地點需配合整體開發，「現在時機還不成熟」，八德公所受限預算也暫無規畫，蘆竹新行政園區則預計以BOT方式改建，4月先委外辦理可行性評估。

桃園市政府2018年曾以300萬元招標第二行政園區規畫，評估地點包括桃園、八德區交界的國際路中路1-16號埤塘附近，及捷運綠線G12、13站周邊，但後續無下文，挨批無具體進度。市長張善政上任後，已將第二行政園區規畫從市府秘書處改由都發局「未來城市空間發展會報」討論。

議員楊朝偉說，桃園升格後，公家單位服務人數同步上揚，但第二行政園區直到前市長鄭文燦離任前都還在討論，沒有定案更沒有進入細節討論，部分局處分散在市府園區外，對市府員工、民眾洽公都十分不便；呼籲市府盤整需求，不管是集合式大樓或帶狀園區都值得參考，「不要升格直轄市，結果服務量能沒有提升。」

「現在還不到成熟的時機。」都發局長江南志指出，第二行政園區需大面積基地，無論未來選址在中路或G12、13站周邊，都需配合當地整體開發作為配套，目前大型開發仍進行中，若市府大樓屆時真的搬離，現址也須重新規畫；行政園區區位將深遠影響未來桃園發展，尚需時間謹慎分析，不能倉促決定。

八德區、蘆竹區近年人口也迅速攀升，但2地區公所館舍老舊，狹窄辦公空間連辦公室印表機都沒地方放，其中，八德區公所因位在交通繁忙的興豐路與中山路口，轉角處易產生視線死角，過去5年大小交通案件還高達103件。

八德區議員許家睿建議，鄰近區公所的北區青少年活動中心旁便有一塊閒置機關用地，現在僅加上草皮，呼籲市府善用空間。蘆竹區議員劉勝全也疾呼市府加速新行政園區進度，不要再紙上談兵。