SRF廠廢止入園 業者要提行政救濟

桃園市政府前天宣布廢止3家SRF廠進駐桃科許可，前綠委黃世杰批評張善政市府是打臉自己，早已有權責廢除，廠商獲悉消息也相當錯愕，認為SRF可協助政府淨零碳排卻遭「妖魔化」，業者完全遵守政府設廠的規定，並花費幾億元的前置作業，無法接受政府粗糙的決定，將提行政救濟。

桃園市政府回應，經濟部撤回推薦函，前市府專案許可3家固態再生燃料棒（SRF）電廠進桃科設廠的程序已不完備，市府廢止許可是合法的，市長張善政是在解決問題、還給地方公道。申請入園允准必須程序皆合法，終止設廠許可公文已發函給3家廠商，若廠商要提出行政救濟，予以尊重。

3家SRF電廠為台灣立方、可寧衛、立疆，其中立疆用地8公頃最大，第一期預計投注上百億元，發電量約為另2家發電量的1倍。有業者透露，前天下午看到新聞，才知道被停止設廠，市府事前完全沒溝通，也沒來公文，扣除土地成本，包括購地、選商和台電簽約的前置作業，已花了好幾億元。

一家SRF電廠主管表示，同時申請到桃科設廠的還有一家甲級廢棄物處理廠，如果以廢氣排放標準，SRF廠的技術可在10ppm以下，遠比該甲級廢棄物處理廠要低，也比環境部列管全國的20多家垃圾焚化廠的廢氣排放標準低，「為什麼甲級廢棄物處理廠可以過關，他們不行？」

業者強調，SRF發電廠確實可協助政府達到淨零碳排的目標，但還沒上路就被妖魔化，不從專業角度討論，用政治思考看問題，讓人遺憾，一定會向桃園市政府提行政救濟，也希望外界理性看待。

桃園市政府說明，3家SRF廠商進駐桃科程序為廠商取得經濟部能源局核發再生能源發電設備同意備案文件後，由經濟部向桃市府推薦，廠商再向桃市府申請入園，經濟部去年底來函收回推薦函，專案設廠的條件程序不完備，市府只能廢止入園許可。