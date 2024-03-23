新竹關西不只產仙草 咖啡也成在地重要經濟作物

新竹縣關西鎮盛產仙草，讓關西已成為仙草代名詞，不過近年在地另項農產卻悄悄崛起，以「馬武督」為產地標註的咖啡豆，逐漸進攻國產咖啡市場，成為北台灣最重要的咖啡產區，近期更完成加工技術升級，完成從生產到直銷的六級產業化。

新竹縣府農業處表示，關西馬武督咖啡是2017年才開始大規模試種，雖然早在日治時期當地就已經種有咖啡樹，但並未大規模生產，居民多以種植生薑、柑橘等類作物，直到近年才被居民挖掘出自產咖啡價值，作為地方農業發展新方向。

馬武督位於關西鎮東側沿山地帶，海拔約200到500公尺，2021年開始，馬武督地方農民成立全國第一家咖啡生產合作社，結合當地超過30名咖啡農，共同發展咖啡種植及加工技術，又因為馬武督當地的土質富含石灰質呈弱酸性，特別適合咖啡樹生長，因此開始展開大規模種植。

關西鎮公所表示，目前馬武督約有34戶咖啡種植戶，除了透過成立新竹縣馬武督咖啡生產合作社展開種植及加工技術合作，農民更爭取勞動部多元就業計畫方案支持，建立自有咖啡品牌「馬武督咖啡」、經營馬武督咖啡廳據點，近年已成為關西繼仙草後，最重要的經濟作物。

新竹縣府農業處長傅琦媺說，新竹縣府積極輔導公所，大幅提升咖啡種植面積，目前馬武督已成為北台灣重要的咖啡產區，更舉辦咖啡節，讓民眾了解在地客家農特產品，還能手作體驗烘焙咖啡豆，期望馬武督咖啡未來成為客家咖啡代表，農業處未來也會持續協助公所及合作社推廣在地特色作物。

農業處指出，馬武督咖啡從種植到加工烘焙、銷售，都是由在地農民一手完成，SCA（Specialty Coffee Association，精品咖啡協會）日前也辦理北區單一縣市最大咖啡杯測活動，由羅馬咖啡莊園的羅政宏獲得評鑑第1名。