竹市無形文化資產「花燈」入列 98歲藝師扎根傳承列保存者

新竹市政府為了保存傳統工藝，新竹市無形文化資產審議會於日前審議通過，決議登錄「花燈」為竹市無形文化資產，並認定高齡98歲的藝師蕭在淦為保存者。蕭在淦長年精研花燈製作、獲獎無數，尤其擅長創作祥禽瑞獸的形像燈，技藝精湛不在話下。

新竹市文化局也統計，累計至今，新竹市已登錄7項傳統工藝類無形文化資產，包括木雕、漆藝、玻璃傳統技藝、螺鈿工藝、傳統建築彩繪、古琴製作及花燈，致力打造「美感新竹」的城市環境。

新竹市文化局指出，傳統手工製作的「花燈」是多種技法、工藝、裝飾技巧、材料製作的綜合藝術，蕭在淦藝師長年精研花燈製作，獲獎無數，新竹都城隍廟歷史悠久的花燈競賽，蕭曾連續3年拿下首獎，並獲頒廟方鎭廟之寶「金門保障」復刻版匾額。

此外，蕭在淦也時常根據時事製作故事燈，透過花燈記錄時代的軌跡，新竹市無形文化資產審議委員至蕭在淦工作室訪查，了解其精研花燈製作的歷程，深刻感受到高齡98歲的他孜孜不倦投入其中花燈藝術，以技藝傳承時代精神，是後輩學習的典範。

「蕭在淦藝師創作不輟並扎根傳承，持續守護傳統工藝的精神相當令人敬佩。」市長高虹安表示，竹市不僅是高科技產業發展重地，也具有深厚的歷史文化底蘊，無形文化資產容易隨著時代變遷而消逝，更突顯傳統工藝保存的重要性，因為有前輩藝師們的傳承，豐富了在地文化內涵，也讓竹市多元的傳統工藝得以延續下去。