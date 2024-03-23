程序不完備 桃市廢止SRF入園案

台灣立方、可寧衛與立疆三家民間企業計畫在觀音區的桃園科技工業園區設SRF（固態燃料棒）發電廠，但地方質疑有空汙疑慮，經濟部也撤回推薦函，桃園市政府昨以「程序不完備」廢止專案入園同意，三家業者申請的超量汙染物排放權許可證也同時失效，而台灣立方申請固定汙染源設置許可，也由環保局依廢止函駁回。

立委涂權吉肯定桃市府廢止SRF發電廠案，指觀音已有焚化爐與大潭電廠，進駐案為廠商量身打造，而環境部長薛富盛也曾在立院表示「環境部從來沒說SRF是乾淨綠能」，本來就難獲地方民眾支持；桃園市議員吳進昌則說，經濟部收回推薦函，證明當初根本就不應該啟動進駐程序。

3家業者取得許可到桃園科技工業園區設廠，源於2020年12月經濟部、環保署（現環境部）為達成2025年非核家園再生能源配比目標，請桃園市政府同意業者在桃科設廠，行政院副院長鄭文燦也在桃園市長任內核准。其中，台灣立方與可寧衛也在鄭市府時期取得建照，立疆公司的建照申請則在2022年九合一選舉桃園政黨輪替後，被張善政市府擋下。

由於地方民眾對SRF產生的空汙有疑慮，張善政上任後也要求業者開說明會解釋，但民眾對業者說法仍然存疑；話題延燒到總統立委選舉，經濟部去年底宣布撤回推薦函。

桃園市府表示，依經濟部工業局2020年12月23日「研商桃園科技工業區再生能源產業申請入園案」會議結論，SRF發電廠入園申辦程序，是在廠商取得經濟部能源局核發再生能源發電設備同意備案文件後，由經濟部向桃園市政府推薦，廠商再向市府申請。

然而，經濟部去年11月9日發函表示「前開建議函僅為政策表述，屬機關對機關之建議性質，不具法律效力」，也提到「貴府如認無參採必要，本部即以本函予以收回對貴府之政策表述」，去年12月4日與今年1月18日也發函重申收回推薦函立場，意謂三家SRF廠專案入園程序已不完備，因此依程序廢止原專案入園同意。