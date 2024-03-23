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八德轉運站擴大服務 4月試辦

聯合報／ 記者陳俊智／桃園報導
桃園市八德轉運站目前服務路線多為往返新北市捷運永寧站的國道客運，交通局新推往返林口長庚醫院、高鐵桃園站2條路線，已有客運業者躍躍欲試。記者陳俊智／攝影
桃園市八德轉運站目前服務路線多為往返新北市捷運永寧站的國道客運，交通局新推往返林口長庚醫院、高鐵桃園站2條路線，已有客運業者躍躍欲試。記者陳俊智／攝影

桃園市八德轉運站現有通往新北市永寧捷運站713、715、716和717四條國道客運路線，以及繞行八德市區的175接駁車，地方期待服務量能再擴大。市府交通局指出，目前規畫了轉運站往返林口長庚醫院和高鐵桃園站2條路線，已有客運業者表達意願，預計3月底前確定廠商、4月試辦上路。

八德轉運站位於八德區和強路，距國道2號鶯歌交流道不到1公里，今年3月初啟用，因轉運站目前公車客運多半是往返新北市永寧捷運站路線，地方盼路線能再擴充，增加通勤便利性。

市議員呂林小鳳指出，民眾從八德搭公車到高鐵桃園站的需求變多，雖現有「208A」市區公車路線，但繞行市區搭車時間超過1小時，希望有簡便、密集的班次路線。還有許多長者有健檢、就醫需求，往返林口長庚的路線也很重要。

桃市交通局新規畫的「八德到林口長庚」、「八德到高鐵桃園站」路線，傳出統聯客運躍躍欲試，交通局說明，目前僅路線起訖站確定，沿途路線及站點未定案，持續函詢其他業者意願，等參與試辦業者出爐再討論。

交通局指出，4月規畫出詳細路線就馬上試辦，上路後3個月再視情況評估必要性及調整路線。

桃園 長庚

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擴大服務 八德轉運站試辦林口長庚、高鐵桃園站2路線

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