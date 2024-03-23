八德轉運站擴大服務 4月試辦

桃園市八德轉運站現有通往新北市永寧捷運站713、715、716和717四條國道客運路線，以及繞行八德市區的175接駁車，地方期待服務量能再擴大。市府交通局指出，目前規畫了轉運站往返林口長庚醫院和高鐵桃園站2條路線，已有客運業者表達意願，預計3月底前確定廠商、4月試辦上路。

八德轉運站位於八德區和強路，距國道2號鶯歌交流道不到1公里，今年3月初啟用，因轉運站目前公車客運多半是往返新北市永寧捷運站路線，地方盼路線能再擴充，增加通勤便利性。

市議員呂林小鳳指出，民眾從八德搭公車到高鐵桃園站的需求變多，雖現有「208A」市區公車路線，但繞行市區搭車時間超過1小時，希望有簡便、密集的班次路線。還有許多長者有健檢、就醫需求，往返林口長庚的路線也很重要。

桃市交通局新規畫的「八德到林口長庚」、「八德到高鐵桃園站」路線，傳出統聯客運躍躍欲試，交通局說明，目前僅路線起訖站確定，沿途路線及站點未定案，持續函詢其他業者意願，等參與試辦業者出爐再討論。

交通局指出，4月規畫出詳細路線就馬上試辦，上路後3個月再視情況評估必要性及調整路線。