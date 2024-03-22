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褒忠路日益壅塞急需拓寬 竹縣府拚年底招標動工

聯合報／ 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
褒忠路塞車日益嚴重，新竹縣府盼力拚年底招標動工盡快拓寬解決。圖／竹縣府提供
褒忠路塞車日益嚴重，新竹縣府盼力拚年底招標動工盡快拓寬解決。圖／竹縣府提供

往來竹北及新埔義民廟、湖口新竹工業區的重要幹道褒忠路，因日益增多的車潮，使得塞車成為居民惡夢，新竹縣府擬將路幅拓寬一倍，以紓解車潮，預計力拚年底前招標動工，盡快解決居民塞車之苦，25日將先召開基本設計地方說明會搜集民意。

新竹縣府工務處表示，褒忠路為縣道117線的部分路段，往北銜接義民路、新湖路，可通往湖口新竹工業區和鳳山工業區，往南銜接竹北市區的自強南、北路，可銜接新竹科學園區及新竹市區，不過因近年竹北人口快速增加，使得褒忠路車容量已不敷使用。

工務處指出，現行褒忠路僅雙向2車道、9公尺寬，不僅上下班尖峰時刻壅塞嚴重，就連平時都已出現塞車情況，因此規畫優先拓寬褒忠路由義民路交會路口往南跨越鳳山溪至與縣道118線交會處，路段全長1360公尺，將拓寬路幅至18公尺、雙向各2車道，還將設置中央實體分隔及兩側人行道。

不過地方居民認為，若僅拓寬褒忠路恐怕仍無法徹底解決塞車問題，呼籲縣府考量褒忠路前後銜接路段一併改善，讓往來湖口、竹北車潮更順暢。

新竹縣長楊文科表示，為打通竹北至湖口工業區交通瓶頸段，除了褒忠路道路拓寬工程，縣府還加緊推動台1線替代道路新闢工程，完成後可疏解台1線竹北路段壅塞問題，可解決竹北地區向外通勤交通問題、活絡新竹交通路網。

為尊重、蒐集民意，新竹縣府25日上午10點將在新埔褒忠義民廟西側會議室舉辦基本設計地方說明會，拚今年年底工程招標。

塞車 新竹 楊文科 車潮

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