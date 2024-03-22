竹北移除舊衣回收箱 社福團體淚崩

新竹縣竹北市各大公園和人行道，近來被擺放至少60個未標註社福團體，僅留私人手機的舊衣回收箱，引起民眾質疑圖利和髒亂，市公所公告限期28日前自行運走，否則強制清除。由於社福團體擺設回收箱也被列入清除對象，社團聞訊落淚盼留條活路，竹北市公所回應，已著手研擬相關辦法。

竹北市近日暴增來歷不明的舊衣回收箱，連豪宅區包括高鐵、縣二、縣三也遭回收箱「攻占」。

新竹縣環保局指出，由於舊衣非屬中央公告應回收之資源，目前由各鄉鎮市公所視地方需求管理，若有配合回收的社福單位，可向鄉鎮市公所清潔隊申請設置回收箱，否則舊衣視作一般廢棄物處理。

竹北市公所清潔隊前晚公告，已通知所有擺放舊衣回收箱的團體和業者，限期28日前自行清除運走，否則依廢棄物清理法統統主動清除運走壓扁處理，絕不歸還任何業者，包括社福、公益團體。

新竹縣身心障礙者扶助協會榮譽理事長羅雅萱聞訊淚崩，她說，在竹北、竹東、湖口等地擺設舊衣回收箱已27年，收到竹北全面撤除公告「心裡非常焦急」，因舊衣回收所得是協會重要收入，並認為舊衣若當垃圾處理，新竹縣又沒有焚化爐，能處理竹北市每月多出的10至20噸舊衣嗎？

竹北市民代表游雅婷認為，竹北市公所應輔導管理並且規畫合法位置擺放，業者和團體也應公布舊衣販賣後流向與資金去處以昭公信。市公所回應，目前已經著手研擬辦法，建立明確管理機制。