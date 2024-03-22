縮短城鄉落差 苗栗數位中心啟用

苗栗縣政府教育處在苗栗市福星國小建置的「5G XR數位共學中心」昨天啟用，現場與設有收播端的後龍國小等6校同步連線，設計「誰來採草莓」等主題教學方案，並結合現實與虛擬影像融合的技術，讓學生宛如置身草莓園「採草莓」，學習更添數位樂趣。

教育處指出，縣府為達成「新數位教育時代智慧城市」目標，向教育部申請5G新科技學習示範學校計畫，在福星國小建置5G XR（延展實境）數位共學中心，推廣延展實境共學課程。

副縣長鄧桂菊昨天參加啟用儀式，並化身VTuber（虛擬偶像），透過XR數位共學中心設備的傳輸，即時與6所合作學校師生互動；會場進行關懷石虎棲息地的「VTuber首秀」，在虛擬導播機場景切換，人物有如時光穿梭般在直播畫面呈現，令學童驚奇。

大湖鄉東興國小師生也以「誰來採草莓」主題示範虛實融合共學教學，介紹「草莓生長」的知識，只要戴上VR頭盔如置身在草莓園，體驗360度農場環場實境。

教育處長葉芯慧說，建置「XR數位共學中心」進行VR虛擬實境課程推播，除了可將5G新科技應用於教學，也串聯城鄉學校的教室現場，縮減數位落差。