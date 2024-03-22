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流標4次 新竹市幼重建昨動工

聯合報／ 記者張裕珍／新竹報導
新竹市立新竹幼兒園新建工程昨天熱鬧動工，幼兒園小朋友開心表演。記者張裕珍／攝影
新竹市立新竹幼兒園新建工程昨天熱鬧動工，幼兒園小朋友開心表演。記者張裕珍／攝影

新竹市政府2021年計畫以1.3億元原地重建市立新竹幼兒園，當年也先安排幼兒園師生遷往福林多功能會館上課，但2年多來面臨缺工缺料、物價上漲因素，工程前後流標4次後，追加預算至3.2億元，終於昨天動工，讓師生直呼感動。預計2026年2月完工，屆時將增5班，共供312名幼兒就讀。

新竹市立新竹幼兒園位於西大路上，是竹市唯一專設幼兒園，有百年歷史。竹市府因應園舍老舊規畫原地拆除新建，2021年先協調師生搬遷他處上課，未料後續工程招標不順，市府追加工程經費，並協調施工動線問題積極邀標，終於在今年1月23日成功發包。

市立新竹幼兒園新建工程經費包含教育部補助1億4788萬元，加上市府自籌款1億7472萬元，市府昨天舉辦開工典禮，市長高虹安、教育部政務次長林明裕與十多名市議員都出席見證里程碑。

教育處長陳木金說，新竹幼兒園將建共13間教室、廚房、行政辦公室、圖書室、禮堂，環境結合生態與遊戲場域，在完工前，市府會先利用虎林國小空教室設虎林分班，113學年度增設2班2歲專班，完工後遷回西大路本園。

「終於開工了，真的非常感動。」新竹幼兒園長彭欣怡說，2年半前市幼先因應工程搬離，無論家長師生都在期待開工，未來將新增2歲幼兒專班4班及3到5歲班1班，學生從218人將增至312人。

幼兒園 教育部 新竹

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