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仁德非營利幼園動土 國小明年蓋

聯合報／ 記者陳俊智／桃園報導
桃園市八德區仁德非營利幼兒園昨天開工動土，市長張善政（右1）期待工程如期如質完成。 記者陳俊智／攝影
桃園市八德區仁德非營利幼兒園昨天開工動土，市長張善政（右1）期待工程如期如質完成。 記者陳俊智／攝影

桃園市八德重劃區人口成長迅速、年輕家庭眾多，但平價的公幼、非營利及準公幼數量有限，2歲幼幼班更供不應求。市府教育局計畫在仁德棒壘球場旁興建仁德非營利幼兒園，預計2025年4月完工，將開設2班2歲專班和1班3到5歲混齡班，後續也將積極增設2歲專班，迎合民眾需求。

仁德非營利幼兒園校地位於八德區豐田路、仁德路口的學校用地，面積約2公頃，目前做棒壘球場使用，除了將新建非營利幼兒園，還有仁德國小在籌備規畫中。

教育局指出，仁德非營利幼兒園預計興建地上3層教學廳舍，總經費約1.1億元，教育部補助3124萬元，其餘市府自籌，目前規畫2歲專班共收32人、3歲到5歲混齡班收24人，總計56名。

桃園市長張善政昨天出席幼兒園開工動土典禮，提及八德人口成長迅速，許多幼兒園和國小都額滿，希望幼兒園如期如質完成。市議員段樹文樂見其成，表示許多家長都不斷詢問建校進度，國小已預計明年動工，非營利幼兒園也有實質進展，地方都期待。

教育局也說明，市府積極增設2歲專班，113學年度將增加30班共464個名額。桃園市為落實「教育善好」的理念，也推出5歲幼兒教育助學金，滿5歲且就讀公私立教保服務機構的幼兒，每人每學期可領4500元補助，一學年共計9000元。

幼兒園 教育局

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